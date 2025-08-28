Эксперты посчитали, как изменится средний чек на товары для школьников перед 1 сентября 2025 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.44
-0.09
EUR 93.34
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты посчитали, как изменится средний чек на товары для школьников перед 1 сентября 2025 года

28 августа 2025 13:49
133
Эксперты посчитали, как изменится средний чек на товары для школьников перед 1 сентября 2025 года

Сервисы моментальных платежей T-Pay и сервис для оплаты покупок частями «Долями» изучили динамику среднего чека и спроса на товары, необходимые для подготовки к началу учебного года — канцтовары, книги, одежда и обувь, цветы — и построили прогноз на август–сентябрь 2025 года.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и Долями в период с 1 января 2024 года по 20 августа 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA.

Одежда и обувь

В категории «Одежда и обувь» траты возрастут: средний чек в августе–сентябре 2025 года ожидается на уровне 3 244 руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По прогнозу ETNA, пик покупок в количественном соотношении придется на 30 августа. Так как одежда приобретается круглый год, дополнительный рост спроса перед Днем знаний ограничен и составляет около 4% относительно среднего дня в августе-сентябре.

Канцтовары

На канцтовары семьи тратят сопоставимые суммы с прошлым годом — около 489 руб. за покупку. Пик в денежном выражении прогнозируется на 31 августа, а по количеству оплат — на 2 сентября. В этот период активность резко возрастает: между 30 августа и 5 сентября объем покупок почти удваивается — прирост достигает 96% относительно среднесуточного уровня августа-сентября.

Цветы

Цены на цветы тоже вырастут: в августе–сентябре 2025 года средний чек составит 2 036 руб., что на 8% выше прошлогоднего уровня (1 892 руб.). Самым «горячим» днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, а по количеству покупок — 31 августа. В эти дни спрос вырастет на 64% относительно среднесуточного уровня августа-сентября, но уже после 1 сентября резко пойдет на спад.

Книги

Книги дорожают умеренно: средний чек в августе–сентябре составит 815 руб., что на 6% выше, чем годом ранее (767 ₽). Основной всплеск числа покупок прогнозируется на 2 сентября. В пиковые дни, с 30 августа по 3 сентября, объем покупок возрастает более чем в два раза: прирост достигает 101% относительно среднего дня в августе-сентябре.

Динамика потребительской активности семей относительно остальных пользователей

Отдельно стоит отметить различия между родителями школьников и остальными пользователями. В августе–сентябре у родителей доля трат на канцтовары в корзине выше на 25 п.п, на книги — на 18 п.п., чем у покупателей без детей. В целом спрос в семьях по четырем ключевым категориям оказывается в среднем на 14 п.п выше. Возраст ребенка также влияет на динамику расходов. Среднемесячный спрос на канцтовары в августе–сентябре увеличивается заметно сильнее у родителей 12-летних детей, чем у других семей — примерно на 45%. В категории книг максимальный прирост характерен для родителей семилетних детей: их траты в сезон выше среднего на 19%. В цветах наиболее выраженный рост наблюдается у семей с восьмилетними детьми, где спрос превышает обычный уровень на 9%.

Оплата частями

По данным сервиса «Долями», в августе интерес к покупкам с оплатой частями заметно возрастает относительно менее активных  летних месяцев. Так, количество таких покупок на обувь увеличивается более чем в два раза (+114%), на цветы — почти на пятую часть (+19%), на одежду — на 10%, на электронику — на 4%. В денежном выражении оборот по обуви в августе выше июньско-июльского почти вдвое (+94%), по одежде — на 16%, по цветам — на 17%, по электронике — на 16%. При этом средний чек остается относительно стабильным: в одежде он прибавил 5%, в электронике — 11%, тогда как в цветах снизился на 2%, а в обуви — на 9%. Это подтверждает, что в преддверии 1 сентября оплата частями становится востребованным инструментом для семей, позволяя гибко распределять траты в пиковый сезон.

Сборы на школу

По данным Т-Банка, также растет спрос на банковские сервисы, позволяющие организовать сбор на школьные нужды. Речь идет о добровольных сборах, которые организовывают активные родители школьников или родительские комитеты. Собранные средства идут на подарки детям и учителям, дополнительное благоустройство класса по решению родителей и так далее. Количество клиентов сервиса сборов Т-Банка с января 2021 по январь 2024 года выросло почти в 12 раз, а за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — еще более чем вдвое. За три года общее число специализированных «школьных» сборов, запущенных с помощью сервиса Т-Банка, увеличилось в шесть раз. Все это показывает, что родители активнее используют удобные финансовые инструменты для совместных сборов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
887
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
492
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
255
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
693
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
346
Весь список