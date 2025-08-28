Эксперты посчитали, как изменится средний чек на товары для школьников перед 1 сентября 2025 года

133

Сервисы моментальных платежей T-Pay и сервис для оплаты покупок частями «Долями» изучили динамику среднего чека и спроса на товары, необходимые для подготовки к началу учебного года — канцтовары, книги, одежда и обувь, цветы — и построили прогноз на август–сентябрь 2025 года.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и Долями в период с 1 января 2024 года по 20 августа 2025 года, а также на расчетах сервиса аналитики и прогнозирования ETNA.

Одежда и обувь

В категории «Одежда и обувь» траты возрастут: средний чек в августе–сентябре 2025 года ожидается на уровне 3 244 руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По прогнозу ETNA, пик покупок в количественном соотношении придется на 30 августа. Так как одежда приобретается круглый год, дополнительный рост спроса перед Днем знаний ограничен и составляет около 4% относительно среднего дня в августе-сентябре.

Канцтовары

На канцтовары семьи тратят сопоставимые суммы с прошлым годом — около 489 руб. за покупку. Пик в денежном выражении прогнозируется на 31 августа, а по количеству оплат — на 2 сентября. В этот период активность резко возрастает: между 30 августа и 5 сентября объем покупок почти удваивается — прирост достигает 96% относительно среднесуточного уровня августа-сентября.

Цветы

Цены на цветы тоже вырастут: в августе–сентябре 2025 года средний чек составит 2 036 руб., что на 8% выше прошлогоднего уровня (1 892 руб.). Самым «горячим» днем по объему трат в денежном выражении станет 30 августа, а по количеству покупок — 31 августа. В эти дни спрос вырастет на 64% относительно среднесуточного уровня августа-сентября, но уже после 1 сентября резко пойдет на спад.

Книги

Книги дорожают умеренно: средний чек в августе–сентябре составит 815 руб., что на 6% выше, чем годом ранее (767 ₽). Основной всплеск числа покупок прогнозируется на 2 сентября. В пиковые дни, с 30 августа по 3 сентября, объем покупок возрастает более чем в два раза: прирост достигает 101% относительно среднего дня в августе-сентябре.

Динамика потребительской активности семей относительно остальных пользователей

Отдельно стоит отметить различия между родителями школьников и остальными пользователями. В августе–сентябре у родителей доля трат на канцтовары в корзине выше на 25 п.п, на книги — на 18 п.п., чем у покупателей без детей. В целом спрос в семьях по четырем ключевым категориям оказывается в среднем на 14 п.п выше. Возраст ребенка также влияет на динамику расходов. Среднемесячный спрос на канцтовары в августе–сентябре увеличивается заметно сильнее у родителей 12-летних детей, чем у других семей — примерно на 45%. В категории книг максимальный прирост характерен для родителей семилетних детей: их траты в сезон выше среднего на 19%. В цветах наиболее выраженный рост наблюдается у семей с восьмилетними детьми, где спрос превышает обычный уровень на 9%.

Оплата частями

По данным сервиса «Долями», в августе интерес к покупкам с оплатой частями заметно возрастает относительно менее активных летних месяцев. Так, количество таких покупок на обувь увеличивается более чем в два раза (+114%), на цветы — почти на пятую часть (+19%), на одежду — на 10%, на электронику — на 4%. В денежном выражении оборот по обуви в августе выше июньско-июльского почти вдвое (+94%), по одежде — на 16%, по цветам — на 17%, по электронике — на 16%. При этом средний чек остается относительно стабильным: в одежде он прибавил 5%, в электронике — 11%, тогда как в цветах снизился на 2%, а в обуви — на 9%. Это подтверждает, что в преддверии 1 сентября оплата частями становится востребованным инструментом для семей, позволяя гибко распределять траты в пиковый сезон.

Сборы на школу

По данным Т-Банка, также растет спрос на банковские сервисы, позволяющие организовать сбор на школьные нужды. Речь идет о добровольных сборах, которые организовывают активные родители школьников или родительские комитеты. Собранные средства идут на подарки детям и учителям, дополнительное благоустройство класса по решению родителей и так далее. Количество клиентов сервиса сборов Т-Банка с января 2021 по январь 2024 года выросло почти в 12 раз, а за первые семь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го — еще более чем вдвое. За три года общее число специализированных «школьных» сборов, запущенных с помощью сервиса Т-Банка, увеличилось в шесть раз. Все это показывает, что родители активнее используют удобные финансовые инструменты для совместных сборов.