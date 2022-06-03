Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии

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Мещанский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии общего режима бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, признав ее виновной в крупном мошенничестве, передает коррепондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде шести лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима и 800 тыс. штрафа", - огласила решение судья.

Проходящих по делу начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова суд приговорил к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей, предпринимателя Николая Попова суд приговорил к шести годам колонии общего режима, а бывшего директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемия Рожкова - к 5,5 года колонии общего режима.

Также суд удовлетворил иск Министерства просвещения РФ и постановил взыскать с осужденных 3 млн 200 тыс. рублей солидарно.

Как установил суд, в 2016 году Лукашевич при содействии бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который был организатором преступной группы, представляла в Министерство образования и науки РФ фальсифицированные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет ООО "ЦРН", бенефициаром которого был Михаил Попов. После чего Лукашевич и предприниматель Николай Попов (брат подсудимого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг.

Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали Николаю Попову, затем их распределяли между членами преступной группы. Бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков обеспечивал наполнение отчетов, создавая имитацию работы, привлекал индивидуальных предпринимателей, с помощью которых обналичивались деньги. Общий ущерб превышает 50 млн рублей.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС