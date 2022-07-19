ЕГЭ : самые трудные предметы покорились ученице из Алексеевки

116

Нина Бурова, выпускница школы с. Алексеевка, по итогам ЕГЭ набрала 100 баллов по химии, 100 баллов по биологии, 91 балл по русскому языку, максимальный балл по базовой математике, подтвердив статус медалистки.

Такие достижения вдвойне впечатляют, т.к. химия и биология по шкале трудности предметов для сдачи в форме ЕГЭ занимают лидирующие позиции.

На вопрос «в чем формула успеха на ЕГЭ», Нина отвечает: «Работать, работать и работать! Ежедневно! Самостоятельно! И обязательно искать и находить ответы на возникающие в ходе подготовки вопросы».

Нине интеллектуальный труд приносит особое удовольствие, а смена видов активной деятельности является лучшим отдыхом. Следствием разносторонней увлеченности стали отличные результаты всех лет обучения, ежегодные на протяжении трех лет призовые места в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по нескольким предметам, победы и призовые места в окружных и региональных творческих конкурсах.

«Талантливый человек талантлив во всем, – говорит о ней учитель биологии Елена Геннадьевна Щекина. – Закономерно, что сплав интеллектуальной одаренности, целеустремленности, кропотливости и необычайного трудолюбия позволил добиться такого результата. Эти её ценные качества отмечают и педагоги Центра для одаренных детей «Вега», где Нина неоднократно была участником профильных смен».

Свой выбор Нина отдает в пользу Самарского государственного медицинского университета, который закончили родители и где сейчас обучается старший брат.

По результатам всех экзаменов 120 человек получили 133 100-балльных результата: по физике – 1, географии – 1, английскому языку - 2, биологии – 3, информатике и ИКТ – 3, истории – 11, математике - 16, обществознанию – 14, литературе – 18, химии - 27, русскому языку – 37 человек.

11 выпускников текущего года получили 100 баллов по 2–м предметам, а выпускник школы № 58 г.о. Тольятти набрал 300 баллов из 300 возможных.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков