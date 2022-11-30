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Два вуза региона претендуют на увеличенное финансирование по программе «Приоритет 2030»
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Два вуза региона претендуют на увеличенное финансирование по программе «Приоритет 2030»

30 ноября 2022 17:11
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Цель программы - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Самарские вузы вошли в число пяти претендентов на получение специальной части гранта с увеличенным объемом финансирования по программе «Приоритет 2030».

Об этом стало известно по итогам заседания комиссии Минобрнауки России, на котором были представлены результаты, достигнутые в 2021-2022 годах, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева (Самарский университет им. Королева) и Тольяттинским государственным университетом.  

Напомним, что «Приоритет 2030» - самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки и развития университетов. Цель программы - к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что вузы, вошедшие в программу, - драйверы роста инновационной экономики. Самарский университет им. Королева, Самарский медицинский университет и ТГУ стали участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» осенью 2021 года. «Университеты-участники объединяют под своей эгидой при реализации проекта ученых, разработчиков и из других университетов нашего региона и не только, и конечно, команды индустриальных партнеров», – отметил руководитель области.

Так, во время отчета команду Самарского университета им. Королева представлял не только ректор Владимир Богатырев, но и представители предприятий - стратегических партнеров вуза: Госкорпорации «Роскосмос», ПАО «ОДК-Кузнецов» и АО «Авиакор-авиационный завод». В рамках своей научно-исследовательской деятельности за 2021-2022 годы университет выполнил более 300 научно-исследовательских проектов, при чем возросла доля внебюджетных исследований, в том числе по заказам предприятий реального сектора экономики. Помимо основных научных направлений (а это - аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, новые материалы, геоинформационные системы и фотоника) в университете созданы новые точки роста на стыке таких наук, как: искусственный интеллект, биомедицинские системы и технологии, криогеника.

Среди заметных событий в сфере аэрокосмических и геоинформационных технологий можно выделить разработку и выведение на орбиту Земли первого российского гиперспектрометра для наноспутников, и работу с ИКИ РАН над созданием наноспутника SamSat-Ion для изучения ионосферы Земли, его запуск в космос запланирован на 1 квартал 2023 года.

По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, реализация стратегических проектов в рамках программы «Приоритет 2030» позволит вузу не только усилить свои позиции в регионе как опорного университета, но и стать конкурентоспособным на международном рынке. На это направлен проект «Росдистант 2.0» и целый ряд инновационных продуктов. Среди них проект «Генерация и коммерциализация инноваций», который даст университету возможность создать устойчивый поток инноваций и обеспечит их переход в продукты машиностроения, энергетики, медицины, экологии, цифры по четырём приоритетам Стратегии научно-технологического развития России.

За время реализации программы развития в рамках базового гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ТГУ выполнил все заявленные количественные показатели в 2021 году и (прогнозно) в 2022 году.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева: «В рамках реализации государственных программ и проектов, в том числе программы стратегического лидерства "Приоритет 2030" в науку вкладываются огромные средства. Растет и внебюджетное финансирование научных исследований и разработок за счет внедрения новых форматов взаимодействия власти и бизнеса, таких как научно-образовательные центры мирового уровня, передовые инженерные школы, консорциумы, создание межвузовских кампусов. Непременным условием реализации каждого из этих проектов является привлечение средств индустриальных партнеров, их реальная заинтересованность в результатах научно-исследовательской деятельности университетов. Самарский университет им. Королёва участвует во всех этих проектах. При этом у нас есть амбиции не только на базовую часть гранта в рамках программы «Приоритет 2030», мы подаем заявку и на специальную часть».

Михаил Криштал, ректор ТГУ: «Участие в программе «Приоритет» позволило нам понять, что мы можем и должны играть значимую роль не только в регионе как его опорный университет, но и в стране в целом, а также конкурировать на международном рынке. На это направлены все наши проекты. Например, с высшим образованием онлайн под брендом NewGenUniv мы выходим на англоязычный международный рынок, создавая систему контролируемого качества онлайн-обучения на уровне не ниже очного. В научных проектах мы сконцентрировали усилия на доведении их до высокого уровня технологической готовности и создания опытных производств, способных быть экономически эффективными для университета и содействовать обеспечению технологического суверенитета в ключевых для российской экономики отраслях, в частности в машино- и автомобилестроении, а также медицине. На это, например, направлены проекты по созданию биорезорбируемых имплантатов для лечения больных с переломами костей и разработке ультразвуковых комплексов для сварки полимерных материалов».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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