Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

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SuperJob представляет рейтинг вузов России 2024 года по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2018—2023 годах. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева занял 13 место (+2 позиции в рейтинге), а Самарский государственный экономический университет на 15 месте, улучшив показатели на две позиции.

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018–2023 годов, работающих в сфере экономики и финансов. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180 000 рублей, за год их зарплаты выросли на 15 000 рублей (+9%).

На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 175 000 рублей в месяц (+25 000 рублей / 17% за год).

На третьем — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (160 000 рублей, +20 000 рублей / 14% за год).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева занял 13 место (+2 позиции в рейтинге). Зарплаты выпускников-экономистов за год выросли до 95 000 рублей в месяц (+17 000 рублей по сравнению с прошлым годом). 87% выпускников по окончании обучения остаются работать в Самаре.

На 17 месте — Самарский государственный экономический университет, поднявшийся за год на две строки рейтинга экономических вузов. Средний заработок выпускников сегодня составляет 90 000 рублей (на 18 000 рублей больше, чем год назад).

В десятке лучших вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (6 место, 140 000 рублей в месяц / +22%), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (7 место, 135 000 рублей / +23%), Государственный университет управления (8 место, 125 000 рублей, +14%), Российский университет дружбы народов (9 место, 115 000 рублей, +21%) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (10 место, 110 000 рублей, +10%). Причем РЭУ, СПбГЭУ, РУДН удалось за год подняться в рейтинге на одну позицию.

Всего в рейтинг экономических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 43 городов. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные экономические университеты.

Рейтинг экономических России 2024: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/