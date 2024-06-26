Я нашел ошибку
Главные новости:
Между двумя жителями Тольятти произошел конфликт из за неоплаченного долга
Между двумя жителями Тольятти произошел конфликт из за неоплаченного долга
Около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах
Около 150 человек с ботулизмом остаются в российских больницах
«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
«ЗИМфест» продолжает серию бесплатных экскурсий «От Фабрики-кухни до Рашпиля»
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу.
Популярный в России мессенджер ICQ официально завершил работу
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Работодатели Самарской области стали на 147% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.28
-0.09
EUR 93.73
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

26 июня 2024 10:49
97
Два вуза Самары вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

SuperJob представляет рейтинг вузов России 2024 года по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2018—2023 годах. Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева занял 13 место (+2 позиции в рейтинге), а Самарский государственный экономический университет на 15 месте, улучшив показатели на две позиции.

 

SuperJob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018–2023 годов, работающих в сфере экономики и финансов. На первом месте — Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО, работающие в экономической и финансовой сфере, в первые 5 лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 180 000 рублей, за год их зарплаты выросли на 15 000 рублей (+9%). 

На второй строке — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» со средним заработком выпускников 175 000 рублей в месяц (+25 000 рублей / 17% за год).

На третьем — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (160 000 рублей, +20 000 рублей / 14% за год).

Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П.Королева занял 13 место (+2 позиции в рейтинге). Зарплаты выпускников-экономистов за год выросли до 95 000 рублей в месяц (+17 000 рублей по сравнению с прошлым годом). 87% выпускников по окончании обучения остаются работать в Самаре.

На 17 месте — Самарский государственный экономический университет, поднявшийся за год на две строки рейтинга экономических вузов. Средний заработок выпускников сегодня составляет 90 000 рублей (на 18 000 рублей больше, чем год назад).

В десятке лучших вузов с наиболее высокими средними зарплатами молодых специалистов в сфере экономики и финансов — Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (6 место, 140 000 рублей в месяц / +22%), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (7 место, 135 000 рублей / +23%), Государственный университет управления (8 место, 125 000 рублей, +14%), Российский университет дружбы народов (9 место, 115 000 рублей, +21%) и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (10 место, 110 000 рублей, +10%). Причем РЭУ, СПбГЭУ, РУДН удалось за год подняться в рейтинге на одну позицию.

 

Всего в рейтинг экономических вузов SuperJob вошли 60 государственных вузов из 43 городов. В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные экономические университеты.

Рейтинг экономических России 2024: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
111
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
1550
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
517
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
440
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
479
Весь список