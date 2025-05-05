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Два университета региона стали победителями IV Конкурса студенческих научных объединений

5 мая 2025 14:10
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Поволжский государственный университет сервиса получит 3 млн рублей; Самарский государственный экономический университет – 1 млн рублей.

В рамках мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, состоялся IV Конкурс студенческих научных объединений. Победителями стали студенческие научные сообщества из 40 образовательных организаций, представляющих 28 регионов России, включая новые регионы.

От Самарской области победили два университета: Поволжский государственный университет сервиса получит 3 млн рублей; Самарский государственный экономический университет – 1 млн рублей.

В 2025 году на конкурс поступило 316 заявок из 79 субъектов Российской Федерации, включая 7 заявок из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Общий объём грантовой поддержки для победителей составил 100 миллионов рублей: 10 команд-победителей получили по 5 миллионов рублей для реализации своих проектов; 10 команд – по 3 миллиона рублей; 20 команд – по 1 миллиону рублей. «Четвёртый год подряд мы проводим конкурс в целях поддержки лучших студенческих научных объединений. Победители отбора организуют различные научные мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в исследовательскую деятельность и популяризацию науки. Приятно отметить, что конкурс пользуется популярностью среди сотен студенческих научных объединений из различных субъектов нашей страны», – сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

ПВГУС представил на конкурс проект «Экскурсия в науку», который направлен на создание эффективной системы по популяризации науки среди студентов средствами научно-популярного туризма, направленной на увеличение количества обучающихся, занимающихся научной и исследовательской деятельностью, развитие их профессиональных научных, коммуникативных, проектных навыков за счет мероприятий, предусмотренных проектом, а так же обеспечение открытости передовой научной инфраструктуры, в особенности в области беспилотных авиационных систем, образовательных организаций высшего образования и научных организаций. Ключевым мероприятием проекта станет Всероссийский форум «Молодые в продвижении науки». В рамках форума предполагается конкурс проектов по популяризации науки от студенческих научных обществ российских вузов «ПроНауку», а также Всероссийская конференция «Научно-популярный туризм как инструмент продвижения науки: опыт, перспективы, возможности».

В рамках проекта «Научное волонтерство: вместе мы сможем больше!» Самарский государственный экономический университет за счет средств гранта запланировал проведение 10 научных и научно-популярных мероприятий, реализация которых будет способствовать популяризации науки среди молодежи, освоению новых форматов активного участия студентов в исследовательской и популяризаторской деятельности.

В вузах Самарской области представлены разнообразные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создаёт благоприятные условия для запуска новых проектов.

«Грантовая поддержка коллективов университетов – важный инструмент для развития научно-исследовательской деятельности и повышения качества образования. Такие меры позволяют создавать условия для творческого роста и самореализации студентов, а также способствуют формированию высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и техники. Уверен, что полученные средства будут использованы эффективно и помогут университетам достичь новых высот в научной деятельности», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

 

Фото: пресс-служба Университета сервиса

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