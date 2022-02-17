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В Самаре открылось мультиформатное пространство, которое станет штабом и площадкой для обмена идеями бойцов самарских студотрядов.
Дмитрий Азаров встретился с бойцами регионального штаба студенческих отрядов
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Дмитрий Азаров встретился с бойцами регионального штаба студенческих отрядов

17 февраля 2022 20:46
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В Самаре открылось мультиформатное пространство, которое станет штабом и площадкой для обмена идеями бойцов самарских студотрядов.

В среду, 17 февраля, в День российских студенческих отрядов, в Самаре открылось мультиформатное пространство, которое станет штабом и площадкой для обмена идеями бойцов самарских студотрядов. Первым ребят поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Площадка на базе регионального ресурсного центра - одна из лучших по наполнению в стране. Здесь есть музейное пространство с интерактивными стендами, место для проведения тренингов, лекций и обучающих семинаров, коворкинг-офис и штабной кабинет. В ходе знакомства с функционалом центра Дмитрий Азаров узнал больше о прошлом и настоящем студотрядовского движения, пообщался в прямом интернет-эфире с бойцами со всего региона и принял ряд решений, который позволит реготделению поступательно развиваться.

Студотряды внесли огромный вклад в развитие страны. Есть чем гордиться и куйбышевским, а ныне самарским студентам - мало точек на карте, куда волжане не выезжали. А "Витязь" попал в книгу рекордов России как старейший действующий стройотряд - на момент выдачи диплома ему было 43 года.

"Вам есть на кого равняться, - констатировал глава региона в общении со студентами. - Уверен, что и в будущем будет именно так. Ваши знания, ваши сильные и умелые руки, ваши горячие сердца, ваши умные головы очень нужны нашему региону. Я очень рассчитываю, что студенческие отряды будут играть все более заметную роль в опережающем развитии Самарской области. Я постараюсь создавать для этого все условия".

Нынешнее поколение в "цилинках" и "бойцовках" - и это видно - готово подхватить знамя предшественников. В вузах, а с недавнего времени в колледжах и техникумах уже действуют 65 студотрядов и более 2500 бойцов. В этом году численность увеличится на треть - только в детских и спортивных лагерях летом уже хотят работать более 500 участников движения.

Где уже приложили свои умения и рабочие руки самарские студенты? Они активно трудятся в региональном строительстве, сельском хозяйстве, образовании, медицине, на транспорте и сфере гостеприимства. В активе и общероссийские проекты: космодромы "Восточный" и "Плесецк", Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу - 2018, Курская АЭС, нефтяные и газовые месторождения Кольского полуострова... На многих трудовых стройках волжан признают лучшими, а сводный отряд региона "Викинг" второй год подряд становится передовиком камчатской путины - сезона промышленного лова рыбы.

Один из соавторов дальневосточного успеха - студентка четвертого курса СамГУПС Милена Муругова. Свой первый опыт она получила по профилю - отработала проводником на железной дороге. В 2020-м, когда вакансий на магистралях страны не было, поехала на Камчатку, на рыбоперерабатывающий завод в селе Соболево. Говорит, навыки и впечатления получила на всю жизнь:

"Хорошо, что движение возродили - это очень мотивирует. Опыт нарабатывается колоссальный. Я, конечно, по-прежнему вижу себя на железной дороге, может, начальником поезда, может, даже начальником депо стану. Такие примеры у нас есть. Но то, что у меня такая практика на Камчатке была, незабываемо".

Комиссар штаба студотряда "Атлант" СамГТУ Александра Остапенко тоже успела побывать в двух ипостасях - вожатой в самарском летнем лагере и строителем АЭС в Курской области. Последний объект на человека, который хочет связать свою жизнь с педагогикой, произвел впечатление.

"Это действительно незабываемо, и я нисколько не жалею", - замечает девушка.

Стоит отметить, что в Курской области работал самарский и, что важно, исключительно женский студотряд "Кобра". Его, кто бы сомневался, признали лучшим. А руководитель бойцов Юлия Рыбакина после этого подала заявку и уже включена в число семи студентов со всей России, кто примет участие в международном проекте "Росатома" по строительству первой АЭС в Египте.

"Это будет не только опыт, но и возможность стать частичкой истории", - говорит о своем будущем Юлия.

В том, что самарское студотрядовское движение растет и расширяет географию, во многом заслуга Дмитрия Азарова и Правительства региона. В области принят закон о господдержке студенческих отрядов. Его задача - путем формирования студотрядов создавать эффективные механизмы получения студентами практического опыта работы в период обучения, в том числе для решения вопроса о последующем трудоустройстве. Организация штаба - одна из инициатив в этом направлении. Именно здесь будут в том числе помогать с временным и постоянным трудоустройством студентам и выпускникам.

В губернии работа со студотрядами выстроена на высочайшем уровне, об этом заявил заместитель правления молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Алексей Потейко.

"То внимание, которое вам оказывают губернатор и Правительство, заслуживает особого уважения, - обратился он к самарским бойцам по видеосвязи. - Это позволяет нам рассчитывать, что Самарская область в ближайшее время способна принять и всероссийский слет студотрядов, и всероссийские трудовые проекты. Надеюсь, Самара станет точкой притяжения для отрядов всей страны".

"Очень понравилась ваша идея слета. Мы готовы его принять", - отреагировал Дмитрий Азаров.

Он также предложил подготовить предложения по поводу участия студотрядов России в самарских проектах. Их, благодаря национальным проектам и государственно-частному партнерству, немало в строительстве, сельском хозяйстве, туризме и других отраслях.

Одно из предложений прозвучало от Юлии Рыбакиной. По ее мнению, межрегиональной трудовой стройкой могут быть Волжский мост и стокилометровая трасса, которая станет частью международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай". Дмитрий Азаров пообещал обсудить с партнерами одного из крупнейших инфраструктурных проектов России такую возможность.

Также студенты озвучили идею о создании штабных мультимедийных пространств в каждом вузе и ссузе, где отряды действуют. Этот вопрос по поручению Дмитрия Азарова вынесут на обсуждение совета ректоров региона.

Возможность для реализации потенциала студотряды региона получат в рамках подготовки и проведения юбилейной Российской студенческой весны, а также при возведении жилых и социальных объектов. Активистов штаба Дмитрий Азаров пригласил на ближайшее совещание с самарскими застройщиками. Более широко (и такое поручение также было дано) студентов будут задействовать в сельском хозяйстве и при организации летнего отдыха детей, передает sova.info.

 

Фото: Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

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