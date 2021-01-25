Дмитрий Азаров поздравил студентов региона с Днем российского студенчества

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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Этот замечательный праздник, ежегодно отмечаемый в Татьянин день, объединяет всех, кто так или иначе причастен к студенческому братству.

Сегодня в системе высшего и среднего профессионального образования Самарской области обучаются свыше 170 тысяч человек. Это молодые, энергичные, ответственные люди, которые имеют свое видение будущего и уже завтра будут определять вектор развития не только нашего региона, но и всей России.

Наши студенты настойчиво овладевают знаниями и профессиональными навыками, чтобы уже совсем скоро влиться в коллективы предприятий авиационно-космического, автомобилестроительного и нефтехимического кластеров, стать врачами или педагогами, строить дома или развивать сельское хозяйство, заниматься научной деятельностью или служить искусству. Какой бы путь вы ни избрали – студенческая среда позволяет каждому из вас реализоваться и как специалисту, и как личности с активной жизненной позицией.

Государство создает для этого все условия. Самарские студенты участвуют в проектах открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина. Это дает возможность молодым людям в полной мере проявить свой талант, раскрыть интеллектуальный потенциал, определиться с точкой приложений своих компетенций – с пользой для себя и своей страны.

Я искренне рад тому, что молодежь Самарской области показывает достойные результаты в конкурсе «Лидеры России», олимпиаде «Я – профессионал», движении WorldSkills, на молодежном форуме ПФО «iВолга» и во многих других крупных проектах.

Особой признательности и самого искреннего восхищения заслуживают студенты-волонтеры, которые несмотря на свою огромную загруженность учебой, находят в себе силы помогать людям, нуждающимся в поддержке. В период пандемии наше студенческое сообщество проявило себя с самой лучшей стороны. И это убедительное доказательство того, что наше будущее – в надежных руках.

Дорогие друзья! Успех каждого из вас – это наш общий успех. Поэтому мы с радостью поддержим все ваши идеи, инициативы и начинания, способствующие опережающему развитию региона, воплощению в жизнь Стратегии лидерства Самарской области. Мы верим в вас!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации самых амбициозных планов и самых смелых замыслов!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров