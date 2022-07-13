Дмитрий Азаров оценил базу отдыха, где проходят курсы повышения работников образования Самарской области

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с учителями школ региона, которые в летние дни проходят курсы повышения квалификации «Образование: взгляд в будущее» на базе отдыха в Муранском сосновом бору, на берегу реки Усы.

Во встрече также принял участие министр образования и науки региона Виктор Акопьян. Подобная переподготовка в регионе проходит с 2021 для различных категорий педагогических работников. Всего в течение трех месяцев проводится 12 профильных смен по одной неделе каждая. Одна из главных тем этого образовательного модуля – совершенствование системы наставничества в губернии.

«Программа как раз нацелена на повышение квалификации в области многофункционального наставничества. Это направление в Самарской области является одним из приоритетных, поскольку наставником номер один в нашей стране является академик, председатель губернской думы Геннадий Петрович Котельников – именно ему Президент России Владимир Владимирович Путин первому вручил соответствующую награду, – отметила заместитель директора суходольской школы №1 Светлана Агеева. – Вместе с коллегами мы более предметно погружаемся в тему, изучаем ее с разных сторон, чтобы более отчетливо понимать, какими качествами, навыками должен обладать хороший наставник – как для своих коллег учителей, так и для учеников».

Погружаться в проблематику педагогам помогают преподаватели ресурсных центров министерства образования и науки Самарской области, государственного московского педагогического университета и специалисты образовательных других организаций. Учителя имеют возможность не только повысить свою квалификацию, расширить профессиональные контакты, обменяться лучшими практиками обучения и воспитания, но и отдохнуть на природе.

«Педагоги очень интересные. Мы не только учимся, но еще и можем отдохнуть на свежем воздухе, причем совершенно бесплатно, что важно для учителей. Думаю, что все пять дней мы проведем здесь с большим удовольствием, общаясь друг с другом и обмениваясь опытом, – отметила заместитель директора сызранской школы №5 Лариса Смирнова. – Мы здесь находимся несколько дней и уже набрали для себя множество полезного материала, который будем передавать коллегам в своих школах. Такой инструмент как наставничество очень важно развивать. На мой взгляд, наставник в системе образования – это опытный человек в школе, который пользуется популярностью, является другом для своих коллег и учеников, который поможет решить проблемы, подсказать, направить».

Дмитрий Азаров пообщался с педагогами, а также проверил условия, в которых они проходят куры повышения квалификации. Долгое время база отдыха, находящаяся в региональной собственности, не использовалась. Однако по инициативе министерства образования и при поддержке Губернатора региона с 2019 года начались работы по ее восстановлению. Уже отремонтированы жилые домики, закуплено новое оборудование для столовой, модернизированы инженерные системы, восстановлено уличное освещение. Вместе с тем, серьезный объем работы еще только предстоит сделать.

«Эта база работает второй год. Десятки лет время она была в запустении, но мы решили, что это не по-хозяйски, и решили ее восстановить. Тем более, что здесь потрясающая природа, и понятно, что это место всегда будет привлекать людей. Мы поэтапно начинаем наводить здесь порядок. У нас есть планы по развитию территории. Продолжим создавать здесь комфортные условия», – подчеркнул Губернатор во время беседы с педагогами.

Дмитрий Азаров поручил министру образования региона Виктору Акопьяну сверить планы по модернизации базы с учительским сообществом, запустив анкету или опросный лист, чтобы понять, на что необходимо обратить внимание в первую очередь.

«Люди уезжают отсюда воодушевленные общением друг с другом, встречами, семинарами. Но нужно запустить анкету, чтобы мы на основе предложений наших педагогов понимали, что нужно сделать в первую очередь. Учителя точно нам подскажут приоритеты», – уверен Глава региона.

Учителя вышли с инициативой по организационной части семинаров. Педагоги Самарской области предложили приглашать коллег из других регионов на летние курсы повышения квалификации, чтобы делиться опытом. «Нигде такого формата переподготовки нет, чтобы можно было на неделю погрузиться в творческую атмосферу, а заодно и оздоровится, и отдохнуть», – отметили работники самарского образования.

«Я всегда поддерживают такие проекты. Согласен с вами, что некоторые знания можно передать «глаза в глаза» и никак по-другому», – отметил Дмитрий Азаров, подчеркнув, что наставничество в Самарской области точно будет развиваться. «Учителя Самарской области – люди, для которых нет чужих детей, которые умеют учить, собственным примером воспитывать и, конечно же, помогать ученикам становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми, – подчеркнул Губернатор. – Результаты прошлого года и оценки, которую дал Министр образования Российской Федерации, об этом ярко свидетельствуют. Действительно, есть достижения по самым разным направлениям. Регионы страны сегодня большое внимание уделяют образованию, шагать вперед в различных иерархиях, рейтингах, достижениях все сложнее и сложнее, но нам это удается, и за это огромное спасибо всем педагогам».

Фото: Юлия Рубцова