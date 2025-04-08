Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»

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В субботу, 12 апреля, в музее "Заварка" в 11.00 начнется мастер-класс от мастерской «Столярник» (6+).

Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станет деревянный кораблик, который участники заберут с собой.

Вход на мероприятие – 600 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP