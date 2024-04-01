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Для тех, кто учит и учится: Сферум запускает обновленный курс для педагогов

1 апреля 2024 15:12
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Материалы курса существенно обновлены в связи с расширением функциональности и появлением новых возможностей в сервисе.

Информационно-коммуникационный образовательный сервис Сферум перезапускает бесплатный онлайн-курс для педагогов «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса». Курс разработан при поддержке Министерства просвещения РФ. Материалы курса существенно обновлены в связи с расширением функциональности и появлением новых возможностей в сервисе. Все последние доработки в Сферуме реализованы благодаря активному участию педагогов в исследовательских группах и на основе обратной связи от них.

В обновленном курсе появились материалы от команды Сферума и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации. Слушатели также смогут узнать о новых полезных функциях сервиса: важных сообщениях, мини-приложении для сбора файлов и каналах, мотивирующих наградах для учеников и многом другом.

В основе курса сохраняется информация о ключевых возможностях Сферума. Слушатели научатся создавать чаты в учебном профиле и приглашать в них участников, планировать онлайн-уроки и родительские собрания в видеозвонках и проводить учебные опросы. Новые знания помогут эффективнее использовать цифровые инструменты в решении повседневных задач.

В программе курса три видеоурока, в которых спикерами выступили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции сервиса Сферум, VK Ирина Белевская. Кроме того, участников ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов.

Курс проходит в дистанционном формате. Обучение рассчитано на 8 академических часов, а приступить к курсу можно в любой момент.

После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит именной сертификат и сможет добавить его к своему портфолио.

На конец марта 2024 года на курс было подано почти 99 тыс. заявок, а более 42 тыс. слушателей уже получили свой сертификат о его прохождении.

«За полгода своего существования наш бесплатный онлайн-курс показал свою востребованность со стороны педагогического сообщества. В то же время, за этот период наш сервис значительно расширил число полезных в образовательном процессе функций, и именно поэтому команда Сферума приняла решение об обновлении курса. Теперь учителям доступно еще больше полезной информации о работе Сферума и идей по организации учебного процесса», – заявил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Более подробную информацию о курсе можно найти по ссылке.

 

Фото:   freepik.com

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