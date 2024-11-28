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Девять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior

28 ноября 2024 15:15
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Девять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior

Девять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Всего победителями и призерами шестого сезона соревнований стали 1320 учащихся 5−7 классов из 69 регионов Российской Федерации.

В 2024 году в юниорском треке Национальной технологической олимпиады приняли участие более 24 тысяч школьников, всего за время проведения НТО Junior охватила больше 140 тысяч учащихся со всей России и из ряда зарубежных стран. Финалы олимпиады в 2024 году прошли в 57 регионах России.

«Мы гордимся финалистами НТО Junior, потому что каждый из них прошел большой путь и показал достойный результат в заключительном этапе олимпиады. В России очень нужны мотивированные и подготовленные специалисты, которые будут развивать технологии и встраивать их в нашу жизнь, и важно, что их подготовка начинается уже с 5 класса. Я желаю юниорам НТО продолжать свой профессиональный путь, не бояться ошибок, не останавливаться перед трудностями, смело предлагать новые идеи. Россия — это страна возможностей, и задача президентской платформы — поддержать вас на выбранном пути», — поздравил участников первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году участники НТО Junior состязались по шести направлениям-сферам: виртуальная реальность, искусственный интеллект, компьютерные игры, космос, роботы и среда обитания. Финалисты в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Так, юниорам предстояло доработать проект виртуальной реальности; обучить искусственный интеллект — навигатор для городской среды; создать прототип уровня компьютерной игры; рассчитать расположение спутников на орбите и отладить работу бортовых систем; спроектировать систему безопасности с применением робототехники и продумать настройки умных устройств для выращивания растений — с учетом потребностей конкретных культур.

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