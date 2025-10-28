Я нашел ошибку
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
ХК "Лада" покинули два тренера
Конкретной даты окончания сезона электросамокатов в Самаре пока нет
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
цены в Самарской области за первый месяц осени выросли на 0,61% к августу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые меняют правила применения льгот при продаже жилья.
В тольяттинской Федоровке в 2026 году снесут старую школу
Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре

28 октября 2025 13:11
76
Всего в районном этапе в нем приняли участие 360 школьников, в финал вышли 9 команд.

На районном этапе школьники прошли 8 станций, таких как «Тыл фронту» о предприятиях Куйбышева, «Дипломатический корпус» о посольствах, эвакуированных в наш город, «Театральная» о работе театров города в годы Великой Отечественной войны и других.

 В финал вышли команды школ № 6 (Ленинский район), № 40 (Железнодорожный район), № 41 (Октябрьский район), № 129 (Куйбышевский район), № 157 (Кировский район), № 161 (Красноглинский район), № 176 (Советский район), а также лицея «Технический» (Самарский район) и гимназии № 2 (Промышленный район).

Финальный городской этап пройдет в формате «Своя игра» 1 ноября в Центре детского творчества «Металлург».

В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
40
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
89
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
391
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
413
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
378
