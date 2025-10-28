Девять финалистов городского школьного квеста «Куйбышев 41/45» определены в Самаре

76

Всего в районном этапе в нем приняли участие 360 школьников, в финал вышли 9 команд.

На районном этапе школьники прошли 8 станций, таких как «Тыл фронту» о предприятиях Куйбышева, «Дипломатический корпус» о посольствах, эвакуированных в наш город, «Театральная» о работе театров города в годы Великой Отечественной войны и других.

В финал вышли команды школ № 6 (Ленинский район), № 40 (Железнодорожный район), № 41 (Октябрьский район), № 129 (Куйбышевский район), № 157 (Кировский район), № 161 (Красноглинский район), № 176 (Советский район), а также лицея «Технический» (Самарский район) и гимназии № 2 (Промышленный район).

Финальный городской этап пройдет в формате «Своя игра» 1 ноября в Центре детского творчества «Металлург».