Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»

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Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями региональной стратегии лидерства.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в регионе сложился хороший опыт профориентации для школьников. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с центром занятости Новокуйбышевска и предприятиями региона запустило профориентационную акцию «Формула будущего», включающую в себя три профильных мероприятия:

– нетворкинг «Свободная зона»;

– игровое моделирование «Квеструм»;

– лекторий «Прямая линия».

В апробации такого формата профориентации приняли участие учащиеся 10 класса средней школы №3 им. З.А. Космодемьянской в Новокуйбышевске. В рамках трех встреч дети, родители, работодатели и представители власти создадут коммуникационное пространство, в котором открыто обсудят различные значимые вопросы: пути получения образования и построения карьеры в городе, конкретные требования работодателей к выпускникам, реальные условия труда по разным профессиям, острые вопросы трудоустройства и т.д.

«Очень важно участие и заинтересованность в таких мероприятиях предприятий региона – потенциальных работодателей ребят. У молодежи сегодня есть выбор, но сделать его необходимо с умом! Важно не поддаваться на провокации: «модные» профессии не всегда оказываются востребованными на рынке труда, поэтому необходимо вовремя подсказать детям и их родителям перспективные векторы профессионального развития», – рассказала заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции Людмила Дудукина.

О действующих программах наставничества и непрерывного образования рассказали представители присутствующих предприятий.

«Наше предприятие ежегодно трудоустраивает до 40 человек из числа выпускников, многие из которых проходили у нас ранее стажировку или практику. Работаем напрямую с ведущими профильными вузами региона», – сообщила Татьяна Афонина, представитель АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

Данная компания активно сотрудничает с центром занятости Новокуйбышевска. Так, с 2016 года 15 молодых специалистов, трудоустроившихся по полученной востребованной профессии, получали материальную поддержку по линии службы занятости.

В рамках первой встречи представители министерства труда призвали работодателей активнее принимать участие и в организации временной занятости подростков в свободное от учебы время, что особенно актуально в преддверии летних каникул. Первый трудовой опыт нужен ребятам как для формирования профессиональных навыков, так и для принятия верных решений при выборе будущей профессии.

Важность проведения профориентационных встреч подтвердили и сами родители старшеклассников, активно принимающих участие в обсуждении темы выбора профессии. Следующее мероприятие – игровое моделирование «Квеструм» запланировано на май.