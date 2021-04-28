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Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»

28 апреля 2021 19:26
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Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями региональной стратегии лидерства.

Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями региональной стратегии лидерства.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в регионе сложился хороший опыт профориентации для школьников. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с центром занятости Новокуйбышевска и предприятиями региона запустило профориентационную акцию «Формула будущего», включающую в себя три профильных мероприятия: 

– нетворкинг «Свободная зона»;

– игровое моделирование «Квеструм»;

– лекторий «Прямая линия».

В апробации такого формата профориентации приняли участие учащиеся 10 класса средней школы №3 им. З.А. Космодемьянской в Новокуйбышевске. В рамках трех встреч дети, родители, работодатели и представители власти создадут коммуникационное пространство, в котором открыто обсудят различные значимые вопросы: пути получения образования и построения карьеры в городе, конкретные требования работодателей к выпускникам, реальные условия труда по разным профессиям, острые вопросы трудоустройства и т.д.

«Очень важно участие и заинтересованность в таких мероприятиях предприятий региона – потенциальных работодателей ребят. У молодежи сегодня есть выбор, но сделать его необходимо с умом! Важно не поддаваться на провокации: «модные» профессии не всегда оказываются востребованными на рынке труда, поэтому необходимо вовремя подсказать детям и их родителям перспективные векторы профессионального развития», – рассказала заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции Людмила Дудукина.

О действующих программах наставничества и непрерывного образования рассказали представители присутствующих предприятий.

«Наше предприятие ежегодно трудоустраивает до 40 человек из числа выпускников, многие из которых проходили у нас ранее стажировку или практику. Работаем напрямую с ведущими профильными вузами региона», – сообщила Татьяна Афонина, представитель АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

Данная компания активно сотрудничает с центром занятости Новокуйбышевска. Так, с 2016 года 15 молодых специалистов, трудоустроившихся по полученной востребованной профессии, получали материальную поддержку по линии службы занятости. 

В рамках первой встречи представители министерства труда призвали работодателей активнее принимать участие и в организации временной занятости подростков в свободное от учебы время, что особенно актуально в преддверии летних каникул. Первый трудовой опыт нужен ребятам как для формирования профессиональных навыков, так и для принятия верных решений при выборе будущей профессии. 

Важность проведения профориентационных встреч подтвердили и сами родители старшеклассников, активно принимающих участие в обсуждении темы выбора профессии. Следующее мероприятие – игровое моделирование «Квеструм» запланировано на май. 

 

 

Теги: Мероприятия профориентация старшеклассники

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