Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности
Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава»
Делегация региона приняла участие в стратегической сессии РАНХиГС с участием федеральных экспертов

21 августа 2025 15:57
190
Более 250 участников из 40 регионов страны в течение дня работали над проектными кейсами, создавая управленческие решения для регионов.

Вчера, 20 августа, в Президентской академии прошла стратегическая сессия «Формирование моделей управления научно-технологическим развитием в регионах РФ для достижения технологического суверенитета».

Более 250 участников из 40 регионов страны в течение дня работали над проектными кейсами, создавая управленческие решения для регионов. Сессия была организована как инструментальное моделирование, что позволило участникам отрабатывать реальные сценарии и находить собственные практические решения.

На открытии сессии выступили заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, ответственный секретарь Комиссии по научно-технологическому развитию РФ Антоний Швиндт и директор Дирекции приоритетных образовательных инициатив РАНХиГС Наталья Гаркуша. Они подчеркнули важность взаимодействия власти, науки и бизнеса для формирования технологического суверенитета, который должен быть достигнут на уровне регионов.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев входит в состав Комиссии по научно-технологическому развитию РФ, деятельность которой направлена на комплексное принятие решений в сфере научно-технологического развития страны. 

 «В Самарской области сформирован комплекс инструментов и мер поддержки, направленных на развитие кадрового потенциала и научного обеспечения достижения технологического лидерства, в числе которых: софинансирование за счет средств областного бюджета программ развития университетов – участников программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы». При этом мы понимаем необходимость дальнейшего развития системы управления научно-технологического развития региона. Перспективные направления развития были сформулированы, в том числе по итогам обсуждений с заместителем губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмилой Огородовой», - отметил важность внедрения и совершенствования модели управления научно-технологическим развитием субъектов РФ Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков. 

 Делегация от Самарской области состояла из следующих представителей: Марка Шлеенкова, министра науки и высшего образования региона; Ярослава Ерисова, заместителя директора АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области»; Валерии Анисимовой, исполнительного директора Фонда поддержки технологического предпринимательства; Антона Еремина, проректора по научной работе Самарского государственного технического университета; Александра Кузина, начальника управления подготовки научных кадров Самарского университета имени Королёва; Елены Бибиковой, директора дирекции по реализации программы развития СамГМУ; Юлии Новиковой, начальника отдела инновационного развития ПАО «ОДК-Кузнецов».

Программа сессии была структурирована по принципу «от диагностики к результату». Участники прошли пять этапов: разработка целевых моделей управления научно-технологическим развитием; формирование механизмов квалифицированного заказа на технологии; заказ на кадры; обмен практиками и интеграция решений; представление итогов и получение экспертной оценки.
Эксперты РАНХиГС оценили действующую модель управления научно-технологическим развитием в регионах. 

«В рамках стратегической сессии совместно с коллегами из других регионов РФ удалось проработать процессы квалифицированного заказа на НИОКР и кадры, а также предложить модель управления региональным научно-технологическим развитием, отвечающую эффективной реализации указанных процессов и обеспечивающую взаимодействие между всеми субъектами НТР в регионе», – подчеркнул заместитель директора АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Ярослав Ерисов.
Стратегическая сессия в РАНХиГС стала важным инструментом для проектирования будущего научно-технологического развития регионов. Она позволила закрепить управленческие принципы, увязать региональные задачи с национальными целями и предложить готовые к внедрению решения. «Для меня это было интересное мероприятие, где я смогла создать долгосрочную стратегию научно-технологического развития совместно с руководителями из разных регионов. Такие сессии позволяют расширить круг задач и предложить новые меры поддержки для молодёжи», - поделилась Юлия Новикова, начальник отдела инновационного развития ПАО «ОДК-Кузнецов». 

 

Фото: пресс-служба министерства науки и высшего образования Самарской области

В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
662
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
663
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
985
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
782
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
873
