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Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

20 июня 2022 14:27
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Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль наградил авторов шести лучших молодежных проектов в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 18 июня на площадке Международного молодежного экономического форума, который проходит в рамках ПМЭФ-2022.

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия» проводится для инициативных жителей страны, которые готовы предложить проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических проблем.

«Цифровая среда сегодня — это давно не что-то высокотехнологичное и оторванное от реальности. Это наша повседневная жизнь: услуги, которые можно получить не выходя из дома, доступная среда для граждан с ограниченными возможностями, новые знания, образование и возможности вести бизнес для людей любого возраста. Поэтому особенно важно развивать нашу цифровую среду, делать ее более дружелюбной, комфортной и безопасной для всех пользователей. Рад, что есть молодые люди, которые с самых ранних лет думают об этом и занимаются такими проектами. Уверен, что наш вклад поможет в их реализации на практике», — поздравил победителей и всех участников номинации генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

На заочный этап номинации, который стартовал в феврале 2022 года, было подано 2926 заявок, которые оценивали 216 экспертов — профессионалов отрасли. Для участия в очном этапе они отобрали 26 лучших проектов. Авторами 10 из них стали участники в возрасте 14–17 лет, а 16 проектов разработали участники 18–35 лет. После очной защиты проектов, которая прошла в мае, определилось 6 победителей номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».

Приз за первое место получил Даниил Ромашин — студент Северо-Кавказского федерального университета. Он представил разработку интеллектуальной системы «Независимый умный помощник» для людей с нарушением зрения. Проект предполагает создание приложения с голосовым интерфейсом, которое с помощью датчиков GPS сможет не только обеспечивать безопасную безбарьерную среду, сообщая о препятствиях, но и передавать историческую информацию о городе.

Проект студента Тольяттинского государственного университета Романа Торопова, занявший второе место в номинации, направлен на выявление одиноких людей, которые могут оставаться без помощи. Это специальное приложение, в которое работники городских служб во время выполнения своих основных трудовых обязанностей смогут вносить адреса домов и квартир, где могут жить такие люди, — с неухоженной территорией, переполненным почтовым ящиком. По всем этим адресам позже смогут пройти работники социальных служб, чтобы узнать, нужна ли помощь жителям.

Победители номинации получили от Российского общества «Знание» гранты на доработку и развитие своих проектов.

 

Фото:   пресс-служба Российского общества «Знание»

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