Что связывает шестой корпус Политеха и Совинформбюро

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Рассекреченный исторический документ в фондах Государственного архива РФ удалось отыскать доценту кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Виктору Федотову. Это письмо заместителя наркома иностранных дел СССР и одновременно заместителя начальника Советского информационного бюро Соломона Лозовского, адресованное начальнику ведомства, секретарю ЦК ВКП(б) Александру Щербакову.

– В Москву я отправился по поручению проректора по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгения Франка, – рассказал Виктор Федотов. – Уже давно ходили слухи о пребывании в военное время аппарата Совинформбюро в здании, которое занимает сегодня наш вуз. Однако документальных доказательств до сих пор не было, так что в мою задачу входил поиск подтверждающих фактов.

В тексте обнаруженного письма указано, что 21 октября 1941 года сотрудники и аппарат Совинформбюро были размещены в Куйбышеве, в помещениях Народного комиссариата иностранных дел СССР. А как известно, в 1941-1943 годах НКИД располагался в том самом здании, которое в наши дни занимает шестой корпус Политеха.

Стоит отметить, что об этом писал в мемуарах советский писатель и публицист Илья Эренбург. После спешной эвакуации из Москвы в Куйбышев в октябре 1941 года он на некоторое время остановился у редактора газеты «Волжская коммуна», затем в общежитии «Гранд-отеля», пока не получил постоянное жилье. Эренбург вспоминает, что работать ему приходилось в коридоре здания, где размещались наркомат иностранных дел и Совинформбюро.

9 мая на фасаде шестого корпуса Политеха (ул. Галактионовская, д. 141) будет размещена мемориальная доска. Она увековечит пребывание Советского информационного бюро в Куйбышеве в 1941-1942 годах. Напомним, основной задачей ведомства во время Великой Отечественной войны было составление сводок о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении. Открытие доски запланировано на 9:00, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ