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Четыре вуза Самарской губернии стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов 

15 апреля 2022 15:22
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Также Самарская область входит в список регионов–лидеров по количеству поступивших на конкурс заявок.

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) подвело итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования сервиса Росмолодёжь.Гранты. Его участниками стали 354 образовательные организации высшего образования из 80 регионов России.

Самарский регион представили 8 вузов с 84 проектами. В числе победителей проекты ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» в номинации #двигай_сообщество, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» — #объединяй, ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» — #твой_ход, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» — #стирай_границы. Общая сумма их проектов составила 5 200 000 рублей.

Также Самарская область входит в список регионов–лидеров по количеству поступивших на конкурс заявок.

Заявки на конкурс принимались до 24 февраля. В 2022 году на конкурсе появился ряд нововведений, которые позволили сделать его еще масштабнее. Так, количество номинацией увеличилось до 16. Кроме того, в вузах прошли ярмарки идей, хакатоны по разработке проектов, образовательные блоки по созданию проектов, питчинг-сессии проектов, в социальных сетях вузов размещались видеовизитки идей проектов для обсуждения. Большинство образовательных организаций провели голосование среди студентов для определения их запросов.

Каждый проект оценивался 3 экспертами по целому перечню критериев, среди которых имели значение опыт и компетенции команды проекта, его актуальность и социальная значимость, масштаб реализации и потенциал, уникальность и адресность предложенного решения проблемы и многое другое. Всего к оценке было привлечено 435 членов экспертного совета. По итогам 373 проекта от 173 вузов из 60 регионов России рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 900 млн рублей. С полным списком победителей можно ознакомиться на официальной сайте по ссылке: https://fadm.gov.ru/news/64563.

До 18 апреля (до 18.00 (мск)) участники смогут запросить комментарии экспертов Всероссийского конкурса молодёжных проектов по своим проектам путём нажатия кнопки обратной связи в разделе «Мои заявки» грантового модуля АИС «Молодежь России». Ответ на запрос появится в том же разделе в течение 30 рабочих дней. Для ознакомления с комментариями необходимо нажать на кнопку «Посмотреть обратную связь».

 

Фото:    pixabay

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