«Будущее города – в профессионализме молодых»: в Самарской области состоялась областная научно-практическая конференция

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В Новокуйбышевске прошла XIII Областная научно-практическая конференция молодых специалистов, студентов и школьников. В этом году в ней приняли участие более 180 человек, среди них представители 8 вузов, 21 колледжа и техникума, а также 9 предприятий Самарской области. Участники представили свои научные работы в 10 секциях по 18 направлениям.

Конференция «Будущее города - в профессионализме молодых» проходит в Самарской области с 2009 года. Это одно из традиционных молодежных мероприятий, которое является площадкой для презентации научных разработок и подходов в решении самых разных задач. Ежегодно ее участниками становятся молодые люди от 14 до 35 лет, которые представляют разработки и инновационные решения руководству промышленных предприятий, общественных организаций, профсоюзов работников, представителям органов власти и образовательных учреждений. Каждый из проектов призван повысить эффективность деятельности предприятий, направлен на развитие новых социальных направлений и внедрение в практику научных разработок.

По итогам конференции эксперты определили лучшие работы в следующих секциях:

«Работающая молодёжь»

Смирнов Андрей Юрьевич, АО «КНПЗ» — «Применение датчиков контроля аккумуляторных батарей на ИБП и ШУОТ»

Ищейкина Аделия Ирековна, АО «СвНИИНП» — «Разработка пакета присадок к моторным маслам для бензиновых двигателей премиального класса»

Шараева Евгения Михайловна, АО НК «НПЗ» — «Единый формат видеокаталога профессий для работы с кадровым резервом»

«Студенческая молодёжь ВПО»

Никулина Софья Михайловна, ПГУТИ — «Особенности применения технологии low-code» в корпоративных ИС»

Ермаков Андрей Константинович, СамГТУ — «Исследование и разработка наплавки алюминиевых сплавов применением технологии WAAM

Газизова Наиля Радиковна, СамГТУ — «Создание образовательно онлайн платформы для подготовки квалифицированных IT-кадров»

«Студенческая молодёжь СПО: общая-1»

Меньшикова Мария Владимировна, НМК — «Школа ухода за тяжелобольными»

Лупооков Владислав Александрович, Самарский политехнический колледж — «Политика правления И.В. Джугашвили (Сталина)»

Иванов Сергей Алексеевич, Самарский государственный колледж — «Автомобильные дороги для автоматической зарядки электромобилей»

«Учащаяся молодёжь»

Якупов Дмитрий Олегович, ГБОУ СОШ№3 Похвистнево — «Разработка программно-аппаратного комплекса с поддержкой скролинга текстура базе Arduino Uno».

Фото: соцсети