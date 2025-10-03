Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

3 октября 2025 16:32
47
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.

На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Лектором Общества «Знание» выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали более 500 студентов, преподавателей, аспирантов и представителей научного сообщества.

Свое выступление лектор посвятил важнейшим аспектам наставничества и современным образовательным технологиям — синергии традиционных методов с новейшими, которые позволяют создавать более персонализированные и интерактивные форматы обучения, усиливая обратную связь и поддерживая постоянный диалог между наставником и студентом.

Максим Гаранин отметил, что наставничество — это не просто краткосрочное взаимодействие, а игра в долгую. Наставник должен держать рамку — грамотно устанавливать баланс между ограничениями и требованиями, что помогает вырабатывать самостоятельность и ответственность в любом деле.

Кроме того, по словам лектора, важно занять позицию не только эксперта, но и проводника, который видит долгосрочную перспективу развития молодого человека. Цель наставника — формировать не только профессиональные навыки, но и жизненные ориентиры, выстраивать доверительные отношения, способствующие всестороннему росту.

Ректор подчеркнул, что наставники помогают студентам адаптироваться к изменениям образовательной среды и современным вызовам, объединяя в себе функции учителя, ментора и, порой, психолога. Именно в этом заключается их ключевая миссия — способствовать успешному переходу от обучения к профессиональной деятельности.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

 

 

Фото: пресс-служба российского общества Знание

Новости по теме
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
01 октября 2025, 14:59
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей. Образование
532
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
30 сентября 2025, 15:50
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового... Образование
507
Часть семян-космонавтов были сегодня, 24 сентября, высеяны в Ботаническом саду университета на специальной "космической грядке".
24 сентября 2025, 14:40
Семена-космонавты "высадились" в Ботаническом саду Самары
Часть семян-космонавтов были сегодня, 24 сентября, высеяны в Ботаническом саду университета на специальной "космической грядке". Образование
517
