Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Лектором Общества «Знание» выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали более 500 студентов, преподавателей, аспирантов и представителей научного сообщества.

Свое выступление лектор посвятил важнейшим аспектам наставничества и современным образовательным технологиям — синергии традиционных методов с новейшими, которые позволяют создавать более персонализированные и интерактивные форматы обучения, усиливая обратную связь и поддерживая постоянный диалог между наставником и студентом.

Максим Гаранин отметил, что наставничество — это не просто краткосрочное взаимодействие, а игра в долгую. Наставник должен держать рамку — грамотно устанавливать баланс между ограничениями и требованиями, что помогает вырабатывать самостоятельность и ответственность в любом деле.

Кроме того, по словам лектора, важно занять позицию не только эксперта, но и проводника, который видит долгосрочную перспективу развития молодого человека. Цель наставника — формировать не только профессиональные навыки, но и жизненные ориентиры, выстраивать доверительные отношения, способствующие всестороннему росту.

Ректор подчеркнул, что наставники помогают студентам адаптироваться к изменениям образовательной среды и современным вызовам, объединяя в себе функции учителя, ментора и, порой, психолога. Именно в этом заключается их ключевая миссия — способствовать успешному переходу от обучения к профессиональной деятельности.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото: пресс-служба российского общества Знание