Более 45 тысяч школьников Самарской области приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

В Самарской области продолжается всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», направленная на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов. За первую неделю с момента старта в ней уже приняли участие более 45 тысяч школьников региона. Мероприятие проводится в шестой раз, в этом году — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Одной из площадок олимпиады стала самарская МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами», где для учеников 9-х классов прошел тематический урок. Школьники смогли в интерактивном формате выполнить олимпиадные задания, цель которых – формирование культуры безопасного поведения на дорогах, закрепление теоретических знаний на практике и повышение общей грамотности в области дорожной безопасности.

«Задания Олимпиады не только дают возможность проверить свои знания, но ещё и познавательны. Они позволяют адекватно оценивать ситуацию на дороге, учат, как соблюдать правила дорожного движения для пешехода, велосипедиста, или пассажира, любого транспортного средства», — говорит старший кадет школы №177 Данила Иванов.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов подчеркнул, что олимпиада является частью системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. «С каждым годом автомобильный трафик становится больше, поэтому так важно с детства формировать ответственное отношение к ПДД. Олимпиада помогает детям не только знать правила, но и применять их на практике. Это, в конечном счете, будет способствовать снижению числа ДТП с участием детей», — отметил он.

Поддержку образовательным инициативам оказывают правоохранительные органы. «Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе посещают образовательные учреждения, где проводят профилактические беседы, викторины, акции для того, чтобы ребенок мог правильно оценить дорожную ситуацию и знал правила дорожного движения. Но порой обычной лекционной беседы недостаточно, и очень радостно, что сейчас появилась возможность проходить онлайн-олимпиады» — рассказала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления МВД России по городу Самара Юлия Бикмурзина.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей.

Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 года, участие в нем можно принять только из школьных учреждений. Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Параллельно с просветительской работой в регионе реализуется комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожной инфраструктуры. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков, уделяется особое внимание.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе завершается ремонт более 170 километров, ведущих к образовательным учреждениям. Дополнительно на региональных дорогах предусмотрено проведение более 325 мероприятий, которые включают в себя установку барьерного ограждения, нанесение разметки, устройство искусственных дорожных неровностей, новых дорожных знаков и иные мероприятия.

«На данный момент уже выполнено 287 мероприятий из 325 запланированных. Кроме этого, реализовано 25 из 32 запланированных мер по снижению количества очагов аварийности», — говорит руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса минтранса Самарской области Сергей Бурцев.