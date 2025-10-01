Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области
Более 45 тысяч школьников Самарской области приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

1 октября 2025 13:22
124
Более 45 тысяч школьников Самарской области приняли участие во всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

В Самарской области продолжается всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», направленная на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов. За первую неделю с момента старта в ней уже приняли участие более 45 тысяч школьников региона. Мероприятие проводится в шестой раз, в этом году — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Одной из площадок олимпиады стала самарская МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами», где для учеников 9-х классов прошел тематический урок. Школьники смогли в интерактивном формате выполнить олимпиадные задания, цель которых – формирование культуры безопасного поведения на дорогах, закрепление теоретических знаний на практике и повышение общей грамотности в области дорожной безопасности.

«Задания Олимпиады не только дают возможность проверить свои знания, но ещё и познавательны. Они позволяют адекватно оценивать ситуацию на дороге, учат, как соблюдать правила дорожного движения для пешехода, велосипедиста, или пассажира, любого транспортного средства», — говорит старший кадет школы №177 Данила Иванов.

Координатор партийного проекта «Безопасные дороги» в Самарской области Алексей Степанов подчеркнул, что олимпиада является частью системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. «С каждым годом автомобильный трафик становится больше, поэтому так важно с детства формировать ответственное отношение к ПДД. Олимпиада помогает детям не только знать правила, но и применять их на практике. Это, в конечном счете, будет способствовать снижению числа ДТП с участием детей», — отметил он.

Поддержку образовательным инициативам оказывают правоохранительные органы. «Сотрудники госавтоинспекции на постоянной основе посещают образовательные учреждения, где проводят профилактические беседы, викторины, акции для того, чтобы ребенок мог правильно оценить дорожную ситуацию и знал правила дорожного движения. Но порой обычной лекционной беседы недостаточно, и очень радостно, что сейчас появилась возможность проходить онлайн-олимпиады» — рассказала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления МВД России по городу Самара Юлия Бикмурзина.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру.  Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей.

Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 года, участие в нем можно принять только из школьных учреждений. Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Параллельно с просветительской работой в регионе реализуется комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожной инфраструктуры. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков, уделяется особое внимание.

Всего в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе завершается ремонт более 170 километров, ведущих к образовательным учреждениям. Дополнительно на региональных дорогах предусмотрено проведение более 325 мероприятий, которые включают в себя установку барьерного ограждения, нанесение разметки, устройство искусственных дорожных неровностей, новых дорожных знаков и иные мероприятия.

«На данный момент уже выполнено 287 мероприятий из 325  запланированных. Кроме этого, реализовано 25 из 32 запланированных мер по снижению количества очагов аварийности», — говорит руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса минтранса Самарской области Сергей Бурцев.

 

Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
44
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
Весь список