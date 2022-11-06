Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборную Самарской области представили 17 атлетов, завоевавшие четыре медали.
В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
Близится начало Большого краеведческого диктанта в Самаре!
Близится начало Большого краеведческого диктанта в Самаре!
Самарские ночные клубы проверили с собаками полицейские
Самарские ночные клубы проверили с собаками полицейские
Юрист рассказала об опасности крупных вкладов в банке
Юрист рассказала об опасности крупных вкладов в банке
В Самаре улицу признали археологическим памятником
В Самаре улицу признали археологическим памятником
Житель Большечерниговского района незаконно хранил порох дома
Житель Большечерниговского района незаконно хранил порох дома
Аналитики Bruegel и IIF оценили перспективы санкций против России
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.1
0.48
EUR 60.61
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Близится начало Большого краеведческого диктанта в Самаре!

6 ноября 2022 13:42
120
Близится начало Большого краеведческого диктанта в Самаре!

Акция пройдет 12 ноября в 12.00 в библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А.

Это уникальный тест, в котором вы сможете проверить свои знания о Самарской области по следующим направлениям:

 архитектура
 топонимика
 природа
 история
спорт
 наука
 литература

Также площадками для проведения диктанта станут более 50 библиотек Самарской области. Пройти тест и проверить свои знания можно будет с 11 по 13 ноября. Список площадок: https://vk.com/@centr_chteniya-gde-mozhno-napisat-bol..

Напоминаем, для того, чтобы принять участие и написать диктант в Самарской областной библиотеке, необходимо заполнить гугл-форму.

</div> <div class=

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
4 ноября 2022  19:44
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
3611
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
4 ноября 2022  15:36
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
1589
Появилась программа «Ночи искусств» в Самаре
4 ноября 2022  12:52
Появилась программа «Ночи искусств» в Самаре
686
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства
4 ноября 2022  10:14
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства
576
Глава региона, под контролем штаба остается целый ряд задач, которые необходимо решать системно, с участием всех заинтересованных ведомств.
3 ноября 2022  15:46
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба
1161
Весь список