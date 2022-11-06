Близится начало Большого краеведческого диктанта в Самаре!

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Акция пройдет 12 ноября в 12.00 в библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А.



Это уникальный тест, в котором вы сможете проверить свои знания о Самарской области по следующим направлениям:



архитектура

топонимика

природа

история

спорт

наука

литература



Также площадками для проведения диктанта станут более 50 библиотек Самарской области. Пройти тест и проверить свои знания можно будет с 11 по 13 ноября. Список площадок: https://vk.com/@centr_chteniya-gde-mozhno-napisat-bol..



Напоминаем, для того, чтобы принять участие и написать диктант в Самарской областной библиотеке, необходимо заполнить гугл-форму.



