Я нашел ошибку
Главные новости:
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
Региональный Роскадастр принял участие в диктанте Победы
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта
Путин вступил в должность президента
Путин вступил в должность президента
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
В Сызранском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
«Валдаи» скоро запустят в навигацию в Самарской области
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
В Самарском политехе начнут готовить операторов БПЛА
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.31
-0.38
EUR 98.47
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики

7 мая 2024 13:41
156
Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики

В 2024 году Благотворительный фонд «Система» дал старт проекту «Первая стажировка», направленному на знакомство молодежи с потенциальными работодателями и помощь в получении первого профессионального опыта – и приглашает молодежь Самарской области сделать первый шаг к любимой работе и успешной карьере.

Участниками стажировок могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации из всех регионов страны – студенты предпоследних и последних курсов СПО и вузов (профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) всех форм обучения, магистранты, аспиранты, а также выпускники последних трёх лет, которые находятся на старте карьеры или уже имеют опыт работы. 

Ознакомительные стажировки проекта «Первая стажировка» – длительностью до 5 дней – в первую очередь направлены на знакомство участников с работодателями и реальными производственными процессами. В сопровождении опытных наставников из числа сотрудников компаний стажеры изучат специфику отрасли и карьерные возможности на рынке труда, что поможет более осознанно подойти к выбору профессиональной траектории в будущем.

Особенность проекта – в персонализации стажировки: индивидуальная траектория будет подобрана под интересы и направление подготовки участника, а также запрос работодателя в отношении востребованных в компании специалистов. В 2024 году стажировки можно пройти в ряде компаний в разных регионах России. Среди них – АФК «Система», цифровой экосистеме МТС, Группе «Эталон», «Биннофарм Групп», ГК «МЕДСИ», Агрохолдинге «СТЕПЬ», АО «БЭСК», электротехническом холдинге ERSO, Центре Водородных Технологий, АО «НИИМЭ» (ГК «Элемент»), Национальной Газовой Компании, БФ «Система» и др. Познакомиться с позициями стажеров в каждой из компаний можно на сайте проекта в разделе «Описание стажировок».

Цель проекта «Первая стажировка» – чтобы студенты и выпускники как можно скорее соприкоснулись с той профессиональной сферой, которая их интересует: побывали в офисах и на производствах, пообщались с сотрудниками, попробовали себя в решении отраслевых задач.

«Ты можешь быть отличником и побеждать в конкурсах, но понять, твоя ли это профессия и в этом ли твое призвание, можно только оказавшись в реальных рабочих условиях. И чем раньше это произойдет, тем больше шансов сделать осознанный выбор, укрепиться в траектории или сменить ее, стать специалистом мотивированным и успешным, а главное – счастливым», – рассказывает Алевтина Ксенофонтова, руководитель проектов по профориентации и стажировкам Благотворительного фонда «Система».

Для участия в срок до 31 мая 2024 года необходимо подать заявку на сайте проекта, прикрепив к ней мотивационное письмо, резюме и видео-визитку. Стажировки будут проходить в период с июня по ноябрь 2024 года. Участникам будут оплачены транспортные расходы, проживание и питание.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
228
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
7 мая 2024  11:28
Дмитрий Азаров поздравил самарских сотрудников связи с Днем радио
158
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
6 мая 2024  22:34
В Самарской области в мае изменят расписание электричек
331
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
6 мая 2024  18:27
В Самарской области опять заморозки и сильный ветер
563
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
6 мая 2024  18:15
Жители Самарской области могут предложить инициативу по развитию своего города
335
Весь список