Благотворительный фонд «Система» приглашает студентов и молодых специалистов Самарской области пройти Первую стажировку в компаниях разных отраслей экономики

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В 2024 году Благотворительный фонд «Система» дал старт проекту «Первая стажировка» , направленному на знакомство молодежи с потенциальными работодателями и помощь в получении первого профессионального опыта – и приглашает молодежь Самарской области сделать первый шаг к любимой работе и успешной карьере.

Участниками стажировок могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации из всех регионов страны – студенты предпоследних и последних курсов СПО и вузов (профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования) всех форм обучения, магистранты, аспиранты, а также выпускники последних трёх лет, которые находятся на старте карьеры или уже имеют опыт работы.

Ознакомительные стажировки проекта «Первая стажировка» – длительностью до 5 дней – в первую очередь направлены на знакомство участников с работодателями и реальными производственными процессами. В сопровождении опытных наставников из числа сотрудников компаний стажеры изучат специфику отрасли и карьерные возможности на рынке труда, что поможет более осознанно подойти к выбору профессиональной траектории в будущем.

Особенность проекта – в персонализации стажировки: индивидуальная траектория будет подобрана под интересы и направление подготовки участника, а также запрос работодателя в отношении востребованных в компании специалистов. В 2024 году стажировки можно пройти в ряде компаний в разных регионах России. Среди них – АФК «Система», цифровой экосистеме МТС, Группе «Эталон», «Биннофарм Групп», ГК «МЕДСИ», Агрохолдинге «СТЕПЬ», АО «БЭСК», электротехническом холдинге ERSO, Центре Водородных Технологий, АО «НИИМЭ» (ГК «Элемент»), Национальной Газовой Компании, БФ «Система» и др. Познакомиться с позициями стажеров в каждой из компаний можно на сайте проекта в разделе «Описание стажировок».

Цель проекта «Первая стажировка» – чтобы студенты и выпускники как можно скорее соприкоснулись с той профессиональной сферой, которая их интересует: побывали в офисах и на производствах, пообщались с сотрудниками, попробовали себя в решении отраслевых задач.

«Ты можешь быть отличником и побеждать в конкурсах, но понять, твоя ли это профессия и в этом ли твое призвание, можно только оказавшись в реальных рабочих условиях. И чем раньше это произойдет, тем больше шансов сделать осознанный выбор, укрепиться в траектории или сменить ее, стать специалистом мотивированным и успешным, а главное – счастливым», – рассказывает Алевтина Ксенофонтова, руководитель проектов по профориентации и стажировкам Благотворительного фонда «Система».