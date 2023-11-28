«Билет в будущее» в Самарской области подвел предварительные итоги федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников в 2023 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей  «РКС-Самара» разобрались в сложившейся ситуации.
«РКС-Самара»: в ноябре специалисты уже четыре раза выезжали на устранение засоров по улице Республиканской, 69
В Правительстве Самарской области состоялось традиционное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств, главами ряда муниципальных образований.
В регионе растет показатель обеспеченности телекоммуникационными услугами
Предложения по модернизации и реконструкции медучреждений были внесены жителями региона в народную программу партии.
«Партийные десанты» проверили работу учреждений здравоохранения в Красноглинском и Куйбышевском районах Самары
В этом году специалисты областного СПИД-центра провели более 300 просветительских встреч
Соревнования пройдут 30 ноября в учебно-спортивном центре Грация».
ГУ МВД СО приглашает самарцев на соревнования по самбо
Еще одной мерой поддержки для закрепления специалистов в АПК является заключение ученических договоров.
В губернии более 2,5 тысяч молодых специалистов АПК получили меры государственной поддержки
Уникальный сервис позволит каждой участвующей в конкурсе семье стать частью большого сообщества.
Для участников конкурса «Это у нас семейное» запущена Карта семей России
Школьники и студенты Самарской области прошли обучение в сфере медиа
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.7
-0.11
EUR 97.16
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Билет в будущее» в Самарской области подвел предварительные итоги федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников в 2023 году

28 ноября 2023 12:59
151
«Билет в будущее» в Самарской области подвел предварительные итоги федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников в 2023 году

Билет в будущее — проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование»

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» в 2023 году стал более содержательным, отвечающим современным запросам в организации системной работы по профессиональному самоопределению школьников: значительно изменилась платформа проекта, появились новые функции, новые роли, а у педагогов-навигаторов — больше самостоятельности по регистрации учащихся и организации мероприятий профессионального выбора.

Региональный оператор проекта «Билет в будущее» — Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области.

В этом году в Самарской области на платформе bvbinfo.ru было проведено более 50 000 онлайн-диагностик школьников, более 4000 учеников приняли участие в региональных пробах, проходивших на базе 52 площадок колледжей и ВУЗов. В интерактивной выставке «Лаборатория будущего» приняли участие более 9 600 человек.

Наиболее популярными средами в регионе стали:

  • Деловая
  • Индустриальная
  • Комфортная
  • Умная

В этом году проект охватил самые отдаленные уголки нашего региона. Участники со всей Самарской области посетили «Лабораторию будущего» и смогли создать ясный образ будущей специальности.

Самыми заинтересованными участниками программы оказались ученики седьмых-девятых классов. Более 30000 тысяч новых участников присоединилось к проекту по ранней профориентации «Билет в будущее» в 2023 году.

Обучение педагогов было организовано по новой более насыщенной и практикоориентированной программе. В рамках реализации проекта обучение прошли более 450 педагогов-навигаторов.

В 2023/2024 учебном году участниками проекта в регионе стали более 600 школ и более 800 педагогов. В сопровождении педагогов ученики попробовали свои силы в роли фронтенд-разработчика, программиста, сварщика, дизайнера виртуальных миров, лаборанта химического анализа, оператора беспилотных летательных аппаратов и других профессиях (в рамках проведения профессиональных проб). Особое внимание было уделено проведению профориентационных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ. Всего в проекте принял участие 1400 детей с ОВЗ.

Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и работодатели. Такой эффективный тандем однозначно способствует раскрытию потенциала детей, облегчает для них выбор будущей профессии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
100
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023  13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
129
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
340
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
402
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
924
Весь список