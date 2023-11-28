«Билет в будущее» в Самарской области подвел предварительные итоги федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников в 2023 году

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Билет в будущее — проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование»

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» в 2023 году стал более содержательным, отвечающим современным запросам в организации системной работы по профессиональному самоопределению школьников: значительно изменилась платформа проекта, появились новые функции, новые роли, а у педагогов-навигаторов — больше самостоятельности по регистрации учащихся и организации мероприятий профессионального выбора.

Региональный оператор проекта «Билет в будущее» — Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области.

В этом году в Самарской области на платформе bvbinfo.ru было проведено более 50 000 онлайн-диагностик школьников, более 4000 учеников приняли участие в региональных пробах, проходивших на базе 52 площадок колледжей и ВУЗов. В интерактивной выставке «Лаборатория будущего» приняли участие более 9 600 человек.

Наиболее популярными средами в регионе стали:

Деловая

Индустриальная

Комфортная

Умная

В этом году проект охватил самые отдаленные уголки нашего региона. Участники со всей Самарской области посетили «Лабораторию будущего» и смогли создать ясный образ будущей специальности.

Самыми заинтересованными участниками программы оказались ученики седьмых-девятых классов. Более 30000 тысяч новых участников присоединилось к проекту по ранней профориентации «Билет в будущее» в 2023 году.

Обучение педагогов было организовано по новой более насыщенной и практикоориентированной программе. В рамках реализации проекта обучение прошли более 450 педагогов-навигаторов.

В 2023/2024 учебном году участниками проекта в регионе стали более 600 школ и более 800 педагогов. В сопровождении педагогов ученики попробовали свои силы в роли фронтенд-разработчика, программиста, сварщика, дизайнера виртуальных миров, лаборанта химического анализа, оператора беспилотных летательных аппаратов и других профессиях (в рамках проведения профессиональных проб). Особое внимание было уделено проведению профориентационных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ. Всего в проекте принял участие 1400 детей с ОВЗ.

Проект стал уникальной площадкой, на которой объединились родители, дети, педагоги, учебные заведения и работодатели. Такой эффективный тандем однозначно способствует раскрытию потенциала детей, облегчает для них выбор будущей профессии.