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Библиотека нового поколения открылась в Тольятти

28 сентября 2022 13:16
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Библиотека нового поколения открылась в Тольятти

27 сентября 2022 года состоялось открытие модельной библиотеки «Фолиант» в Тольятти. Теперь в городе действует 3 модельных библиотеки, преобразившихся в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область занимает одно из лидирующих положений  по количеству открытых модельных библиотек. По итогам года их будет 26 в регионе.  «Благодаря нацпроекту в регионе создается качественно новая культурная среда. Суперсовременные модельные библиотеки становятся центрами досуга для детей и взрослых. Все эти преобразования направлены на создание возможностей для развития, раскрытия таланта и самореализации каждого человека», - отмечал Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Государственного совета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Такие библиотеки  становятся центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств – литературе, становятся настоящими центрами знаний.  

Идея концепции новой модельной библиотеки «Фолиант» – создание центра притяжения тольяттинцев разных возрастов: детей и молодёжи, взрослых и людей серебряного возраста. В широком смысле слова под фолиантом понимают любое издание большого формата. Библиотека № 18 – небольшая по площади, около 100 квадратных метров, но способна вместить многое, как и большеформатная книга-фолиант.

В рамках модернизации в библиотеке для читателей появились новые пространства: молодёжный зал «Открытие», «Пространство воркшопа», детская литературная лаборатория, гостиная «Город читает», студия творчества, летняя открытая площадка «Библиотайм».

По словам заведующей библиотекой Татьяны Мартыненко, модернизация позволит в ближайшее время удвоить количество посетителей.

«Сейчас постоянными читателями единственной для 420-тысячного района модельной библиотеки являются 3,5 тысячи жителей.

В новых креативных пространствах будут реализованы 16 разноплановых интерактивных просветительских проектов для жителей разных возрастов.  Работа с читателями, детьми, молодежью, взрослыми людьми будет выстроена по следующему алгоритму: привлечение к творческой деятельности – обучение – первые шаги творчества – публичные выступления – участие в конкурсах (от городских до всероссийских).

Новые пространства оснащены современной техникой для работы и творчества молодых людей: моноблоки, ноутбуки, планшеты, проекционное и звуковое оборудование.

В рамках модернизации в библиотеке созданы максимально комфортные условия для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: обустроен уличный пандус, появились кнопки вызова персонала на входной двери и в санузле, расширены дверные проёмы, оборудован санузел с поручнями и другими приспособлениями.

Библиотечный фонд насчитывает более 11 тыс. документов. В ходе реализации национального проекта на федеральные средства приобретено 3176 экземпляров новой литературы, фонд обновлен на 10 %. Большую часть библиотечного фонда составляет художественная литература. Это топовые книги современных российских авторов, переизданная классическая литература, фантастика и фэнтези. Появились новые форматы интерактивных книг – книги с дополненной реальностью и 3D-моделями.

Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина обратила внимание на то, что у библиотеки большое количество партнеров среди творческих деятелей и представителей других сфер. «Всегда интересно, когда на встречу с читателями приходят профессионалы, чтобы поделиться своими знаниями и опытом. Такое сотрудничество библиотеки с разными партнерами, я уверена, вызовет большой интерес у жителей микрорайона», - поделилась Ирина Калягина.

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