Бесплатный тренажер ЕГЭ появился на Госуслугах

На портале Госуслуг запустился интерактивный помощник для школьников, готовящихся к ЕГЭ, пишет Ура.ру. Новый тренажер позволяет не только повторить пройденный материал, но и привыкнуть к структуре реального экзамена, прорешав задания в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. «Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — пояснило ведомство.
По каким предметам можно готовиться
На старте платформа предлагает два направления:
- Математика базового уровня;
- Информатика.
По информации Рособрнадзора, в дальнейшем планируется расширение охвата сервиса на все предметы, по которым сегодня проводится государственная итоговая аттестация.
Что предлагает новый тренажер
- Задания для подготовки к ЕГЭ;
- Темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание;
- Видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.
Все материалы для сервиса разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений. Это значит, что школьники смогут тренироваться на выполнении актуальных и методически выверенных задач.
Как начать заниматься
Запуск тренажера занимает буквально минуту:
- В чате с цифровым ассистентом Роботом Максом введите запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ».
- Выберите режим тренировочного экзамена — так система будет сохранять ваши результаты и показывать динамику в личном кабинете.
В новом сервисе будет удобно отслеживать прогресс в подготовке к ЕГЭ. Тренажер покажет, какие темы уже освоены, а где стоит повторить материал.