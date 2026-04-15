Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Бесплатный тренажер ЕГЭ появился на Госуслугах

На портале Госуслуг запустился интерактивный помощник для школьников, готовящихся к ЕГЭ, пишет Ура.ру. Новый тренажер позволяет не только повторить пройденный материал, но и привыкнуть к структуре реального экзамена, прорешав задания в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. «Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — пояснило ведомство.

По каким предметам можно готовиться

На старте платформа предлагает два направления:

  • Математика базового уровня;
  • Информатика.

По информации Рособрнадзора, в дальнейшем планируется расширение охвата сервиса на все предметы, по которым сегодня проводится государственная итоговая аттестация.

Что предлагает новый тренажер

  • Задания для подготовки к ЕГЭ;
  • Темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание;
  • Видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

Все материалы для сервиса разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений. Это значит, что школьники смогут тренироваться на выполнении актуальных и методически выверенных задач.

Как начать заниматься

Запуск тренажера занимает буквально минуту:

  1. В чате с цифровым ассистентом Роботом Максом введите запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ».
  2. Выберите режим тренировочного экзамена — так система будет сохранять ваши результаты и показывать динамику в личном кабинете.

В новом сервисе будет удобно отслеживать прогресс в подготовке к ЕГЭ. Тренажер покажет, какие темы уже освоены, а где стоит повторить материал.

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
14 апреля 2026  17:19
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
13 апреля 2026  21:32
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
13 апреля 2026  20:19
