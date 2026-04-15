Бесплатный тренажер ЕГЭ появился на Госуслугах

На портале Госуслуг запустился интерактивный помощник для школьников, готовящихся к ЕГЭ, пишет Ура.ру. Новый тренажер позволяет не только повторить пройденный материал, но и привыкнуть к структуре реального экзамена, прорешав задания в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. «Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — пояснило ведомство.

По каким предметам можно готовиться

На старте платформа предлагает два направления:

Математика базового уровня;

Информатика.

По информации Рособрнадзора, в дальнейшем планируется расширение охвата сервиса на все предметы, по которым сегодня проводится государственная итоговая аттестация.

Что предлагает новый тренажер

Задания для подготовки к ЕГЭ;

Темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание;

Видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

Все материалы для сервиса разработаны специалистами Федерального института педагогических измерений. Это значит, что школьники смогут тренироваться на выполнении актуальных и методически выверенных задач.

Как начать заниматься

Запуск тренажера занимает буквально минуту:

В чате с цифровым ассистентом Роботом Максом введите запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Выберите режим тренировочного экзамена — так система будет сохранять ваши результаты и показывать динамику в личном кабинете.

В новом сервисе будет удобно отслеживать прогресс в подготовке к ЕГЭ. Тренажер покажет, какие темы уже освоены, а где стоит повторить материал.