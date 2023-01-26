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Археологи России и Узбекистана займутся поиском места битвы, с которой начался закат Золотой Орды

26 января 2023 10:54
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Археологи России и Узбекистана займутся поиском места битвы, с которой начался закат Золотой Орды

Сражение произошло в 1391 году на территории нынешней Самарской области.

Археологи России и Узбекистана в рамках международного научного проекта решили разгадать одну из главных археологических тайн Поволжья: найти в Самарской области точное место грандиозной битвы между войсками хана Золотой Орды Тохтамыша и среднеазиатского Амира Тимура.

"В этом году в Самарской области стартует крупный международный археологический проект по поиску точного места одного из важных для истории русского Средневековья событий - битвы между войсками среднеазиатского Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша. Это масштабное сражение, с которого, можно сказать, начался закат эпохи Золотой Орды, произошло в 1391 году на территории нынешней Самарской области, но где именно находилось поле битвы, ученым до сих пор установить не удалось, по этому поводу существуют самые разные версии. В рамках проекта мы должны раскрыть эту историческую тайну, найдя в ходе раскопок соответствующие артефакты-доказательства и поставив точку в давнем научном споре. Кроме ученых нашего университета в проекте планируют принять участие коллеги из Института истории имени Шигабутдина Марджани и Института археологии имени Альфреда Халикова Академии наук Татарстана, из Казанского, Курганского и Башкирского государственных университетов, а также ученые из Самаркандского государственного университета и Самаркандского археологического института имени Яхъи Гулямова. Кроме того, интерес к этому проекту проявили археологи из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля", - рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. Королёва Сергей Зубов.

По его словам, в целом проект рассчитан на пять лет и предусматривает подробное изучение военных походов Тимура и Тохтамыша. Запланировано проведение археологических исследований и экспедиций в различных районах Самарской области. Для локализации места сражения и поиска расположения бивуаков будет использоваться приборная база археологов Самарского университета, в том числе новое оборудование, приобретенное в конце прошлого года на средства, полученные благодаря участию университета в программе стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Среди нового оборудования - современный тахеометр, используемый археологами для составления топографического плана и построения 3D-моделей местности, коптер для съемки и обследования места раскопок с воздуха.

Кроме археологов и историков, в проекте также планируют принять участие химики, физики-оптики, геофизики, биологи и специалисты других научных направлений Самарского университета им. Королёва.

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