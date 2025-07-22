Дисциплина «Духовно-нравственная культура России» появится в школьной программе с 2026-2027 учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ министерства.
Сейчас проходит экспертиза образовательной программы, связанной с этим предметом.
В министерстве целью курса называют формирование у школьников мировоззрения, которое строится на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Особое внимание уделят изучению жизненного и профессионального пути государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых, военных и героев спецоперации на Украине. Их опыт и взгляды призваны способствовать укоренению созидательных ценностей у подрастающего поколения, пишет Взгляд.