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Анонсирован запуск предмета о духовно-нравственной культуре в школах

22 июля 2025 12:16
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Анонсирован запуск предмета о духовно-нравственной культуре в школах

С 2026-2027 учебного года в учебную программу общеобразовательных школ введут предмет, направленный на воспитание традиционных духовно-нравственных ценностей, говорится в документах Минпросвещения.

Дисциплина «Духовно-нравственная культура России» появится в школьной программе с 2026-2027 учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ министерства.

Сейчас проходит экспертиза образовательной программы, связанной с этим предметом.

В министерстве целью курса называют формирование у школьников мировоззрения, которое строится на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Особое внимание уделят изучению жизненного и профессионального пути государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых, военных и героев спецоперации на Украине. Их опыт и взгляды призваны способствовать укоренению созидательных ценностей у подрастающего поколения, пишет Взгляд. 

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