8 сентября первый в этом учебном году Всероссийский Открытый урок

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8 сентября в 12:00 состоится первый в этом учебном году Всероссийский Открытый урок. Его тема – «1812. Народная война», эфир будет посвящён 210-й годовщине со дня Бородинского сражения. Трансляция пройдёт из Музея-заповедника «Бородинское поле».

Открытый урок проведёт София Хоменко, в качестве её соведущего выступит Фёдор Ручков – активист детско-юношеского общественного объединения «Сила ― в правде!», ученик ГБОУ г. Москвы «Школа № 17». А гостем эфира станет Владимир Соваренко – историк, сотрудник Музея-заповедника «Бородинское поле».

Во время эфира зрители вспомнят об истории Бородинского сражения. Ведущие и гости урока расскажут о том, какую роль в нём сыграли российские полководцы и народное ополчение. Кроме того, эксперты и корреспонденты урока напомнят, каким импульсом для обогащения русской культуры стала победа в Отечественной войне 1812 года, какие великие литературные и музыкальные произведения создавались в память об этом событии и как хранят память о нём наши современники.

Эфир традиционно будет доступен на сайте и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ во Вконтакте по ссылке, сообщает пресс-служба минобразования СО.