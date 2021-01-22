60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ пройдет в Тольятти

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Юные математики и физики!

31 января (воскресенье) 2021 года в ГБОУ «Лицей № 57» с 11:00 до 16:00 будет проходить 60-я Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ по адресу: г. Тольятти, бульвар Луначарского, дом 19. Регистрация участников проводится с 10:30 до 11:00 у охраны при входе в лицей.

Что за олимпиада?

Выездная физико-математическая олимпиада является одним из отборочных этаповолимпиады «Физтех» 2021 года. Победители и призеры олимпиады 9–11 классов получают право принять участие в заключительном этапе олимпиады «Физтех», победители и призёры которого имеют особые права и льготы при зачислении в МФТИ и другие ВУЗ.

Основные преимущества олимпиады «Физтех»:

1) право быть зачисленным без вступительных испытаний по специальностям направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;

2) право получить 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Для 5–8 классов олимпиада это хорошая тренировка решения задач перед предстоящими олимпиадами. Помимо этого призовое место дает баллы в кадастр абитуриентов МФТИ и может добавить баллы за индивидуальные достижения при поступлении в МФТИ. Олимпиада проходит раздельно по физике и математике, для 8–11 классов, в один день. На один предмета дается 2 астрономических часа. Школьники более младших классов могут выполнять задания за 8 класс.

Условия участия:

Без выполнения этих пунктов школьник не будет допущен к решению задач! Для участия в олимпиаде необходимо*, чтобы учащийся:

Зарегистрироваться на https://abitu.net

Вступить в мероприятие https://abitu.net/event/3959

Взять на мероприятие сменную обувь

Для индентификации личности предоставить Паспорт или Свидетельство о рождении

Учебные пренадлежности: тетрадь в клетку и ручка для каждого из предметов

Распечатанную, заполненную анкету, которая будет доступна после регистрации наhttps://abitu.net/event/3959 [Для каждого предмета отдельно]

Средства личной защиты: медицинская маска, средство обработки для рук в связи с COVID-19

*Участник не будет допущен до олимпиады без вышеперечисленных вещей.

При себе участникам разрешено иметь:

Воду / соки и т.п.

Еду (шоколад и т.п.)

Механические часы (не smart)

При себе участникам запрещено иметь:

Калькуляторы, вычислительную технику

Электронные устройства (телефон, smart-часы, наушники, и т.п.)

Любые виды шпаргалок и справочных материалов

Дополнительную информацию об олимпиаде можете узнать у организаторов: Башарова Ильи и Яшина Прохора. Предлагаем довести указанную информацию до учащихся вашей школы, передает пресс-служба администрации Тольятти.