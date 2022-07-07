6 миллионов рублей получат студенты Самарской области на инновационные разработки

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5 июля протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям был утвержден список проектов, представленных для финансирования по программе «Студенческий стартап» (I очередь). Об этом сообщает Региональное представительство Фонда – технопарк «Жигулевская долина». По итогам конкурса 6 студентов из Самарской области получат по 1 миллиону рублей на развитие своих стартапов.

Отбор проектов проходил по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.



Заявки на конкурс принимались с 22 февраля по 11 апреля 2022 года. Всего заявки для участия в конкурсе подали 2,3 тысячи студентов из 78 регионов России.



От Самарской области было подано на рассмотрение экспертного жюри 50 проектов. Победителями стали 6 заявителей с проектами в областях, посвященных цифровым технологиям, медицине и биоразработкам.

«От лица регионального представителя Фонда содействия инновациям в Самарской области Александра Сергиенко благодарим региональные площадки вузов Самарской области за привлечение студентов к конкурсу «Студенческий стартап». Грант, полученный ребятами, позволит им успешно продолжить работу над своими разработками и создать уникальные технологии для отечественного рынка», – отметила куратор по программам Фонда содействия инновациям в Самарской области Наталья Стрелкова.