31 студент будет стажироваться в Правительстве региона

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Это активисты своих вузов, отличники учебы. Они войдут в кадровый резерв Самарской области.



"Это очень здорово, что у вас сейчас есть такое желание и стремление, - обратился к студентам Вячеслав Федорищев. - Если у вас такое желание появилось, значит, вы точно будете успешными, получите базовые знания, поймете, как мы работаем, как работают министерства".



Глава региона подчеркнул: главное студентам принять для себя решение, хотят ли они профессионально развиваться по линии государственной, муниципальной, региональной службы.

Фото: пресс-служба правительства СО