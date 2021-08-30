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229 студентов авиастроительных вузов России пройдут обучение по программе «Крылья Ростеха»

30 августа 2021 18:24
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Отбор на новую программу проводился по строгим критериям.

Ростех расширил географию специальной программы подготовки инженеров до 10 ключевых авиастроительных вузов России и завершил набор на обучение по программе «Крылья Ростеха» в 2021 году.

Участниками программы стали 229 студентов. В программе приняли участие вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска. Студенты-участники программы получат от Госкорпорации мотивационные выплаты в размере до 50 тыс. рублей в месяц и возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах Ростеха.

Отбор на новую программу проводился по строгим критериям: не менее 230 баллов по ЕГЭ в Москве, 210 баллов в Санкт-Петербурге, Самаре, Рыбинске, Уфе, Перми, Казани, 190 баллов в Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде, средний балл аттестата – от 4 и выше, уровень английского языка – не ниже А2.

Студенты будут учиться по усиленным программам специалитета и с первого года учебы получат возможность проходить практику, а также участвовать в производственных проектах. Программа сформирована так, чтобы уровень подготовки выпускника соответствовал требованиям компаний. 

«Сегодня Госкорпорации требуются специалисты, способные в сжатые сроки обеспечить разработку и выпуск новой высокотехнологичной конкурентоспособной гражданской продукции. Для того, чтобы удовлетворить эту потребность, Ростех разработал новую программу подготовки не просто инженеров, но инженеров-интеграторов. Такие специалисты работают на пересечении различных дисциплин и областей, являясь специалистами в области аддитивных технологий, материаловедения, анализа больших данных, нейротехнологий, беспилотных летательных аппаратов, цифровых технологий. работа ведётся в тесном взаимодействии с академическим и научным сообществом - нашими вузами - партнёрами, НТС Корпорации и в полной мере отвечает поручениям Совбеза и Президента РФ по подготовке кадров для авиационной отрасли. Мы видим растущий интерес к программе, в этом году ее участниками стали 229 студентов из 10 регионов страны», - отмечает директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.

Обучение в пилотных группах включает углубленное изучение английского языка, конструкторских IT-компетенций, наставничество предприятий-работодателей с первого курса для развития профессиональных навыков, возможность дополнительного обучения в ведущих международных технических вузах - партнёрах Корпорации. Обучение организуется за счет компаний авиационного комплекса Госкорпорации Ростех – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

«В рамках проекта мы стараемся максимально погрузить учащихся в производственную среду, в «боевые условия», в том числе за счёт трудоустройства с первого курса на наши предприятия и закрепления наставников, под руководством которых студенты погружаются в реальные проекты. При этом мы не хотим ограничивать их рамками «здесь и сейчас», делаем все, чтобы максимально расширить кругозор и дать возможность заглянуть за горизонт. Для этого в программу включена интенсивная языковая подготовка на уровне серьёзных лингвистических вузов, позволяющая штудировать материалы международных конференций, читать иностранную техническую документацию, проходить дистанционные курсы в зарубежных вузах - партнёрах Госкорпорации», - добавляет директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова. 

Будущие инженеры, технологи, конструкторы будут учиться по программам специалитета и бакалавриата по 8 направлениям подготовки, в том числе «проектирование авиационных и ракетных двигателей», «самолето-вертолетостроение», «мехатроника и робототехника», «радиоэлектронные системы и комплексы, «интегрированные системы летательных аппаратов» и др.

В основе усиленной программы лежит разработанная специалистами Ростеха модель взаимодействия с вузами, при которой корпорация требует достижения измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента. Вуз не получит оплату за студента, отстающего по профильным предметам, при этом результаты студента проверяет независимая комиссия. По договору студенты, отстающие по основным предметам, отчисляются из пилотных групп Ростеха и должны возместить работодателю стоимость обучения. При этом для студентов создана система мотивационных выплат. В зависимости от вуза и успеваемости размер выплат может достигать до 50 тыс. рублей в месяц в Москве и до 25 тыс. в месяц в других регионах России, сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

 

Фото:  пресс-служба  Госкорпорации Ростех

 

Теги: «Крылья Ростеха» отбор студенты

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