1565 студентов Самарской области подали заявки на конкурс «Студент года 2021» 

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22 сентября завершился прием заявок на конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2021». Всего на конкурс было подано 1565 заявок, при этом к процедуре отбора допущено 960 участников, что стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет.

Также установлен рекорд по количеству заявок от образовательных организаций. Всего в заочном этапе конкурса приняли участие 80 вузов и профессиональных образовательных учреждений. Рекордсменом среди профессиональных образовательных учреждений стал «Поволжский государственный колледж», от которого было подано 63 заявки. Среди вузов первенство по количеству заявок занял «Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва», подав 168 заявок.

Самыми популярными номинациями среди студентов стали: «Доброволец года» — 269 заявок, «Студенческая творческая личность ссуза» — 178 заявок, «Молодой профессионал года» — 177 заявок.

После технической оценки портфолио, лучшие студенты примут участие в очном этапе конкурса, который пройдет с 4 по 6 октября на б/о Салют, где участники представят творческие номера и презентуют свои достижения членам жюри. Помимо этого, проведение выездного очного этапа позволит участникам прокачать навыки на специальных тренингах, деловых играх, познакомиться с участниками из разных муниципалитетов региона и принять участие в панельной дискуссии по развитию конкурса.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оказывает активную поддержку студенческому сообществу и молодежи губернии.

В 2021 году студенты вуза поборются за звание лучшего в следующих номинациях:

«Студенческий лидер вуза»

«Студенческая творческая личность вуза»

«Спортсмен года вуза»

«Интеллект года»

Номинациями для студентов ссуза являются:

«Студенческий лидер ссуза»

«Спортсмен года ссуза»

«Студенческая творческая личность ссуза»

«Молодой профессионал года»

Конкурсом предусмотрены общие номинации:

«Староста года»

«Доброволец года»

Также, в этом году в конкурс вернулись групповые номинации для обучающихся средний и высших учебных заведений:

«Студенческое СМИ года»

«Добровольческое объединение года»

«Патриотическое объединение года»

Номинация «Гран-при «Студент года 2021» не является самостоятельной номинацией. Для победы в этой номинации участнику конкурса необходимо выиграть в одной из индивидуальных номинаций и показать дополнительные заслуги. Такой шанс представится участникам очного этапа.