В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
5 сентября 2025 12:51
96
13 сентября в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Вступить в борьбу за звание самого быстрого чтеца губернии и проверить соответствие своих навыков чтения нормативам федерального стандарта могут все жители региона в возрасте от 8 лет.

«Книжное ГТО» проводится в Самарской области с 2016 года. За это время конкурс успел завоевать любовь сотен жителей губернии, в чьих сердцах живёт любовь к книге и дух состязания. Как обычно, всем участникам конкурса предстоит быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за 60 секунд, не потеряв при этом сути прочитанного.

Соревнование проводится в нескольких возрастных категориях: это школьники 2–5 классов, школьники 6–8 классов, школьники 9–11 классов, а также взрослые. После прохождения отборочного этапа участников ждёт финальный тур – который пройдёт на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки в октябре 2025 года. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а победители состязания будут награждены дипломами и памятными призами.

Подробности о правилах конкурса, а также самую свежую информацию о его ходе и итогах можно найти в официальном сообществе проекта «ВКонтакте».

13 сентября (суббота) в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

