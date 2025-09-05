13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»

96

13 сентября в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». Вступить в борьбу за звание самого быстрого чтеца губернии и проверить соответствие своих навыков чтения нормативам федерального стандарта могут все жители региона в возрасте от 8 лет.

«Книжное ГТО» проводится в Самарской области с 2016 года. За это время конкурс успел завоевать любовь сотен жителей губернии, в чьих сердцах живёт любовь к книге и дух состязания. Как обычно, всем участникам конкурса предстоит быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за 60 секунд, не потеряв при этом сути прочитанного.

Соревнование проводится в нескольких возрастных категориях: это школьники 2–5 классов, школьники 6–8 классов, школьники 9–11 классов, а также взрослые. После прохождения отборочного этапа участников ждёт финальный тур – который пройдёт на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки в октябре 2025 года. Все участники конкурса получат именные сертификаты, а победители состязания будут награждены дипломами и памятными призами.

Подробности о правилах конкурса, а также самую свежую информацию о его ходе и итогах можно найти в официальном сообществе проекта «ВКонтакте» .

13 сентября (суббота) в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!