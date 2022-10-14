11 вузов Самарской области вошли в рейтинг лучших вузов России

Молодежное направление и служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.
Среди вузов Самарской области в рейтинг попали сразу 11 учебных заведений, наиболее высокую строчку занял СамГТУ – Самарский государственный технический университет – он оказался на 62 месте.
Вузы Самарской области, вошедшие в число лучших в 2022 году:
|
Место в рейтинге
|
Университет
|
Средние ожидаемые зарплаты, руб.
|
Востребованность выпускников вуза у работодателей
|
Итоговый балл
|
62
|
СамГТУ — Самарский государственный технический университет
|
40 000
|
5.4
|
101.7
|
92
|
ТГУ — Тольяттинский государственный университет
|
40 000
|
8.9
|
101.0
|
135
|
Самарский университет — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
|
40 000
|
7.0
|
100.3
|
141
|
СГЭУ — Самарский государственный экономический университет
|
40 000
|
9.2
|
100.2
|
168
|
Медицинский университет «Реавиз»
|
52 500
|
5.0
|
99.9
|
193
|
Университет «МИР» — Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»
|
40 000
|
12.1
|
99.7
|
267
|
СамГУПС — Самарский государственный университет путей сообщения
|
40 000
|
6.9
|
99.2
|
273
|
ПГУТИ — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
|
40 000
|
6.1
|
99.1
|
336
|
СамГМУ — Самарский государственный медицинский университет
|
40 000
|
3.9
|
98.5
|
343
|
ПВГУС — Поволжский государственный университет сервиса
|
35 000
|
12.8
|
98.4
|
364
|
СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет
|
30 000
|
9.5
|
97.8