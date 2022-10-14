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11 вузов Самарской области вошли в рейтинг лучших вузов России

14 октября 2022 12:52
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11 вузов Самарской области вошли в рейтинг лучших вузов России по версии

Молодежное направление и служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Среди вузов Самарской области в рейтинг попали сразу 11 учебных заведений, наиболее высокую строчку занял СамГТУ – Самарский государственный технический университет – он оказался на 62 месте.

Вузы Самарской области, вошедшие в число лучших в 2022 году:

Место в рейтинге

Университет

Средние ожидаемые зарплаты, руб.

Востребованность выпускников вуза у работодателей

Итоговый балл

62

СамГТУ — Самарский государственный технический университет

40 000

5.4

101.7

92

ТГУ — Тольяттинский государственный университет

40 000

8.9

101.0

135

Самарский университет — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

40 000

7.0

100.3

141

СГЭУ — Самарский государственный экономический университет

40 000

9.2

100.2

168

Медицинский университет «Реавиз»

52 500

5.0

99.9

193

Университет «МИР» — Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»

40 000

12.1

99.7

267

СамГУПС — Самарский государственный университет путей сообщения

40 000

6.9

99.2

273

ПГУТИ — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

40 000

6.1

99.1

336

СамГМУ — Самарский государственный медицинский университет

40 000

3.9

98.5

343

ПВГУС — Поволжский государственный университет сервиса

35 000

12.8

98.4

364

СГСПУ — Самарский государственный социально-педагогический университет

30 000

9.5

97.8

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