11 вузов Самарской области вошли в рейтинг лучших вузов России

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Молодежное направление и служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг лучших российских вузов в 2022 году. В пятерку лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов, вошли НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПбПУ и МГУ имени М.В. Ломоносова.

Среди вузов Самарской области в рейтинг попали сразу 11 учебных заведений, наиболее высокую строчку занял СамГТУ – Самарский государственный технический университет – он оказался на 62 месте.

Вузы Самарской области, вошедшие в число лучших в 2022 году: