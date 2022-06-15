Жителей Автограда приглашают на семейный фестиваль «Добрый Тольятти»

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Благотворительный фонд развития города «Добрый город» и Культурный Центр «Автоград» приглашают тольяттинцев на семейный фестиваль «Добрый Тольятти» 17 июня начало в 17.00 в Сквере Жилкина (ул. Юбилейная, 8, со стороны Библиотеки Автоград).

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Вас ждут:— концерт творческих коллективов Культурного центра «Автоград» Культурный Центр «Автоград» | Тольятти

— анимационная программа и самые красивые ростовые куклы серебристые Мишка и Тишка от творческой группы LEVIТАЦИЯ LEVIТАЦИЯ | АНИМАТОРЫ | РОСТОВЫЕ КУКЛЫ

— квест «Личная карта города»

— настольные игры

— благотворительная ярмарка

— мастер-класс по созданию эко-подделок от столярной творческой мастерской Стружка_тлт Стружка_тлт фрезерная, лазерная резка

— выставка эко-поделок

— экологический квест и Экомобиль для сдачи крышечек и бумаги от Группы компаний «ЭкоВоз» Группа компаний «ЭкоВоз»

— мастер-класс по ткачеству от Центра Социальной Активности «Мїръ» Центр Социальной Активности «Мїръ»

— мастер-класс по росписи пряников от Кондитерской студии «КондитерМама» Кондитерская студия «КондитерМама» Тольятти

— фехтование от АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования» АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования»

— стрельба из лука от Благотворительного Фонда «Возрождение Нации» БФ «Возрождение Нации»

— мастер-классы по росписи камней от АНО «Социально-адаптивный центр «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ

— знакомство с питомцами приюта «Добрый след» Приют на Московском «Добрый след». Г. Тольятти

Музыка, призы, хорошее настроение ждут вас на площадке фестиваля!

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