Жителей Автограда приглашают на семейный фестиваль «Добрый Тольятти»

Благотворительный фонд развития города «Добрый город» и Культурный Центр «Автоград» приглашают тольяттинцев на семейный фестиваль «Добрый Тольятти» 17 июня начало в 17.00 в Сквере Жилкина (ул. Юбилейная, 8, со стороны Библиотеки Автоград).
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Вас ждут:— концерт творческих коллективов Культурного центра «Автоград» Культурный Центр «Автоград» | Тольятти
— анимационная программа и самые красивые ростовые куклы серебристые Мишка и Тишка от творческой группы LEVIТАЦИЯ LEVIТАЦИЯ | АНИМАТОРЫ | РОСТОВЫЕ КУКЛЫ
— квест «Личная карта города»
— настольные игры
— благотворительная ярмарка
— мастер-класс по созданию эко-подделок от столярной творческой мастерской Стружка_тлт Стружка_тлт фрезерная, лазерная резка
— выставка эко-поделок
— экологический квест и Экомобиль для сдачи крышечек и бумаги от Группы компаний «ЭкоВоз» Группа компаний «ЭкоВоз»
— мастер-класс по ткачеству от Центра Социальной Активности «Мїръ» Центр Социальной Активности «Мїръ»
— мастер-класс по росписи пряников от Кондитерской студии «КондитерМама» Кондитерская студия «КондитерМама» Тольятти
— фехтование от АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования» АНО «Тольяттинская Федерация Фехтования»
— стрельба из лука от Благотворительного Фонда «Возрождение Нации» БФ «Возрождение Нации»
— мастер-классы по росписи камней от АНО «Социально-адаптивный центр «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ
— знакомство с питомцами приюта «Добрый след» Приют на Московском «Добрый след». Г. Тольятти
Музыка, призы, хорошее настроение ждут вас на площадке фестиваля!
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