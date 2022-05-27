«Жигулевскую долину» и ОЭЗ «Тольятти» посетил генеральный консул Турции

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Тольятти посетил Генеральный Консул Турции в Казани господин Исмет Эрикан. Почетный гость региона посетил технопарк «Жигулевская долина» и особую экономическую зону «Тольятти». Двухдневный деловой визит организован Агентством по привлечению инвестиций Самарской области по инициативе Правительства Самарской области.

Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым. Сегодня Самарскую область для реализации своих проектов выбирают многие российские и зарубежные компании. Здесь им предоставляется всесторонняя поддержка: развитые инвестплощадки, специальные налоговые режимы, широкий спектр мер поддержки, административное сопровождение.

Целью визита турецкой делегации стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между нашим регионом и Турцией в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

В ОЭЗ сотрудники управляющей компании провели Генконсулу экскурсию по инвестиционной площадке, рассказали о возможностях для инвесторов, а также льготах и преференциях, действующих здесь для резидентов.

После презентации потенциала особой экономической зоны, генконсул посетил завод ООО "Нобель Автомотив Русия" (Турция, Нидерланды), где оценил ход производства и пообщался с руководством предприятия.

«Самарская область входит в десятку самых привлекательных регионов нашей страны для инвесторов. И бизнес видит в нас надежного партнера - российским и иностранным компаниям мы предоставляем оптимальные логистические маршруты, развитую инфраструктуру инвестплощадок, сопровождение и поддержку на всех этапах реализации проектов. Наш регион уже активно сотрудничает с турецким бизнесом. Уверен, что и в дальнейшем у Самарской области и Республики Турция есть большие перспективы для взаимовыгодного партнерства», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В этот же день состоялась встреча в технопарке «Жигулевская долина», в которой приняли участие глава Тольятти Николай Ренц, представители городской администрации, компаний-резидентов «Жигулевской долины», а также Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета и Тольяттинской академии управления.

Турецкому Генконсулу презентовали возможности экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав его внимание на взаимодействии с федеральными и региональными институтами поддержки инновационных компаний.

«Список турецких проектов, успешно реализованных в Тольятти, очень широк: строительство, производство автокомпонентов – это лишь малая часть сфер нашего взаимодействия. Например, турецкие компании были первыми, кто вышел на наш рынок коммерческой недвижимости. Городская Торгово-промышленная палата уже активно устанавливает связи с коллегами в ряде турецких городов, и я надеюсь, что с вашей помощью мы сможем привлечь новые турецкие компании к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству», – отметил Николай Ренц.

Представители управляющей компании технопарка презентовали иностранной делегации возможности экосистемы «Жигулевской долины», акцентировав внимание Генерального Консула на взаимодействии площадки с федеральными и региональными институтами поддержки для инновационных компаний.

В ходе встречи участникам делегации были представлены презентации перспективных проектов резидентов «Жигулевской долины»: ООО «Энерго-Трейд», ООО «МОРГАН СЕКРЕТ», ООО «ВПК «ПОТОК», ООО ТПК «ПОЛИМЕР-НЕКСТ», ООО «ЦТП». Все предложения, озвученные на встрече, нашли активный отклик со стороны делегации.

«Наша компания занимается снижением рисков угона для лизинговых и автопрокатных компаний, – рассказал в ходе питчинга директор компании «ВПК «ПОТОК» Сергей Сычугов, – мы предлагаем внедрить нашу инновационную систему в крупные турецкие города и свести риск угона автомобилей к минимуму. Я благодарен технопарку «Жигулевская долина» за организацию этой встречи, мы увидели интерес с турецкой стороны и надеемся на плодотворное сотрудничество».

Господин Эрикан предложил целый спектр сотрудничества самарского региона с Турцией. «Самарская область входит в приоритетные регионы для развития сотрудничества. Торговый оборот между Турцией и Самарской областью сегодня составляет порядка 445 мл $ в год. Тольятти имеет для нас большое значение, это второй по величине город в Самарской области, мы заинтересованы в развитии наших отношений и готовы заполнить пространство, которое высвободится от других иностранных компаний, которые покинули российский рынок», – отметил Генеральный Консул.

По итогам встречи был одобрен ряд предложений, предполагающих сотрудничество в области туризма, образования и инновационных проектов, а также запланирован ряд перекрестных отраслевых бизнес-миссий, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка