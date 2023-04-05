Юные пациенты поликлиники №2 Тольятти получают медпомощь в обновленных условиях

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Педиатрическое отделение №2 городской поликлиники №2 Тольятти обновлено благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Капитальный ремонт и внедрение принципов бережливого производства позволили создать более комфортные и современные условия для пациентов и медработников, сократить время ожидания приема, ускорить переход поликлиники на электронный документооборот.



Напомним, развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, обновлению медицинской инфраструктуры в городах и сельской местности. За последние 5 лет к новому стандарту были приведены 130 подразделений медицинских организаций.



В регионе реализуется проект по внедрению новой модели медицинской организации, основанной на принципах бережливого производства. Они направлены на создание новых условий для оказания медицинской помощи, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.



Обновленное отделение Тольяттинской поликлиники №2 открылось в этом году.



«У нас получают помощь более 14 тысяч детей, — рассказала заведующая отделением педиатрическо-участковой службы №3 Ирина Каличинина. — В ходе ремонта проведены внешние отделочные работы, заменен пандус, на первом этаже оборудован кабинет для маломобильных пациентов с отдельным входом. Кроме того, у нас появились просторная игровая зона для детей, комната матери и ребенка. Разделение потоков пациентов обеспечивает навигация. В отдельном инфекционном блоке осматриваем деток с температурой и другими признаками вирусных инфекций».

