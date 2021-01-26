Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти

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В здании администрации городского округа Тольятти открывается уникальная выставка работ участников конкурса «Химия в красках», который был организован ПАО «ТОАЗ» - одним из градообразующих предприятий Тольятти, одним из ведущих производителей аммиака и карбамида в России, и фондом имени С.Ф. Жилкина «Духовное наследие».

Конкурс «Химия в красках» был организован по случаю 40-летнего юбилея ТОАЗа. В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Перед участниками стояла задача представить работы о ТОАЗе в жанре «Индустриальный пейзаж». Согласно условиям проекта, подготовить полотна нужно было в техниках живописи или графики.

В рамках конкурса летом 2019 г. на территории промышленной площадки ТОАЗа прошёл масштабный пленэр: в течение недели на заводе работали преподаватели и студенты Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ и художественных школ города. Художники, приехавшие на завод, могли воспользоваться уникальной возможностью и написать индустриальный пейзаж с натуры, что позволило им в деталях передать специфику химического производства. Подобный формат работы под открытым небом в сочетании с естественным светом создал необходимую для творчества атмосферу и способствовал воплощению самых смелых задумок авторов по написанию красивейших индустриальных пейзажей.

Итогом конкурса стало создание уникального собрания художественных произведений, посвященных празднованию юбилея ТОАЗа. Лучшие работы были продемонстрированы на выставке, прошедшей в ДК «Тольяттиазот» в ноябре – декабре 2019 г. Позже экспозиция побывала в стенах самого предприятия, в Тольяттинской филармонии, в здании Самарской губернской Думы и в холлах тольяттинского парламента. Теперь работы будут экспонироваться в здании администрации г.о. Тольятти, где позволят чиновникам, участникам рабочих совещаний и встреч, а также посетителям администрации познакомиться с производственной спецификой одного из важнейших промышленных предприятий города и региона в формате живописных работ.