Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие операции проводятся всего в 8 медицинских учреждениях России, включая теперь и детскую больницу в Самаре.
Самарские врачи впервые провели сложную операцию маленькому пациенту с редкой генетической болезнью костной системы
«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка».
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
В Самарской области создано министерство туризма
Похищенные доллары были обнаружены и изъяты по месту жительства стюардессы.
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево​​​​​​​
Направленный на пресечение случаев необоснованного взыскания с наследников заемщика задолженности по потребительскому кредиту (займу), которая может быть полностью или частично погашена за счет страхового возмещения.
В ГД внесли проект о защите прав наследников заемщика от взыскания долга при страховке
Поддержать бойцов народной милиции ЛНР, вооружённых сил ДНР и мирных жителей может каждый россиянин.
Стартовала работа благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы»
Что появится в конкретном дворе, решают жители.
 В Ленинском районе Самары благоустроят 12 дворов
«Алкоголь нарушает структуру ДНК будущего ребенка, вызывая врожденные пороки развития».
Ирина Моисеева: как на способности человека к продолжению рода отражается употребление алкогольных напитков
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.85
-2.45
EUR 58.76
-3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»

13 июля 2022 16:48
80
«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка».

«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка» (Комсомольское шоссе, 34А)!

15-17 июля 2022 года в Тольятти пройдет первый фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»!

Такого в городе еще не было: в самые жаркие дни июля в заливе и на пляже Волжского замка водные и пляжные активности нон-стопом будут сменять друг друга.  Медитативные SUP-закаты и утренняя SUP-йога, драйвовое SUP-polo и азартные SUP-гонки для любителей и профессионалов, массовые заплывы с питомцами и чайные церемонии. 

Для тех, кто настроен на большой спорт, 16 -17 июля пройдут соревнования по SUP-серфингу в трех дисциплинах: техническая гонка на дистанции 1 км с крутыми поворотами, спринт на 200 м и дистанция в формате марафона, протяженностью 6 км для любителей и 10 км для тех, кто чувствует себя профессионалом. Соревновательные заплывы будут общие, но с разделением призовых мест среди мужчин и женщин.

Для тех, кто хочет поймать летний вайб и повеселиться - вечернее «Шествие с фонариками» на SUP-бордах вечером 16 июля и «SUP–девичник» утром 17 июля - для самых креативных и прекрасных представительниц водного фестиваля. 

Победители и призеры будут награждены дизайнерскими медалями и призами от компании Globaldrive и партнеров события.  Кстати, главный приз - двухслойная доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников фестиваля.

Для тех, кто боится замочить ноги, но хочет стать активным участником  водного летнего праздника   - прогулки на катере к Жигулёвским горам, пляжные игры от спортклубов города, конкурсы от производителя баланс-бордов, а еще ярмарка и мастер-классы от лучших мастеров хенд –мея Самарской области и показательные выступления спортсменов на вейкбордах и водных лыжах. 

Генеральным партнёром фестиваля GlobalSupMania “Большая Вода” стала федеральная компания Globaldrive. Более 13 лет компания Globaldrive предоставляет широчайший ассортимент техники для активного отдыха - сапы, квадроциклы, электросамокаты, лодки, лодочные моторы, снегоходы, сноуборды, аксессуары и многое другое. Компания Globaldrive является эксклюзивным дистрибьютором брендов Stormline, Shorner, Sharmax, Mikatsu.

Слоган “Природа ближе, чем кажется” отражает миссию компании - сближать человека с природой, помогая открывать новые уголки нашей необъятной страны.

Адрес: Тольятти, Комсомольское шоссе, 34А

Вход свободный, 0+

Участие в фан-мероприятиях со своим SUP-бордом бесплатное, с арендованным – по цене проката. Условия участия в соревнованиях указаны в Положениях о соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России».
13 июля 2022, 15:17
В Самарской областной детской библиотеке пройдет встреча «Символика Самары в фольклорных мотивах»
В течение дня можно будет посетить интерактивную выставку «Самарский край – сердце России». Культура
119
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
13 июля 2022, 12:55
Каждую субботу в Самаре в сквере Аксаковых будет проходить бесплатная костюмированная экскурсия
Организаторы хотят пробудить интерес к истории родного края. Культура
172
А также «Книжное ГТО» тренировка по скорочтению.
12 июля 2022, 23:13
«Лето с библиотекой»: 14 июля в СОУНБ интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого»
А также «Книжное ГТО» тренировка по скорочтению. Общество
386
В центре внимания
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
79
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
1145
жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
12 июля 2022  09:36
Жители региона могут бесплатно переучиться на топовые профессии
431
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
12 июля 2022  09:30
Из-за жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности
416
Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.
11 июля 2022  16:22
Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
1318
Весь список