Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»

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«Большая Вода» придёт в июле и соберет любителей водного спорта на пляже «Волжского замка» (Комсомольское шоссе, 34А)!

15-17 июля 2022 года в Тольятти пройдет первый фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»!

Такого в городе еще не было: в самые жаркие дни июля в заливе и на пляже Волжского замка водные и пляжные активности нон-стопом будут сменять друг друга. Медитативные SUP-закаты и утренняя SUP-йога, драйвовое SUP-polo и азартные SUP-гонки для любителей и профессионалов, массовые заплывы с питомцами и чайные церемонии.

Для тех, кто настроен на большой спорт, 16 -17 июля пройдут соревнования по SUP-серфингу в трех дисциплинах: техническая гонка на дистанции 1 км с крутыми поворотами, спринт на 200 м и дистанция в формате марафона, протяженностью 6 км для любителей и 10 км для тех, кто чувствует себя профессионалом. Соревновательные заплывы будут общие, но с разделением призовых мест среди мужчин и женщин.

Для тех, кто хочет поймать летний вайб и повеселиться - вечернее «Шествие с фонариками» на SUP-бордах вечером 16 июля и «SUP–девичник» утром 17 июля - для самых креативных и прекрасных представительниц водного фестиваля.

Победители и призеры будут награждены дизайнерскими медалями и призами от компании Globaldrive и партнеров события. Кстати, главный приз - двухслойная доска повышенной прочности с полным комплектом от бренда MY SUP - будет разыграна случайным образом среди абсолютно всех участников фестиваля.

Для тех, кто боится замочить ноги, но хочет стать активным участником водного летнего праздника - прогулки на катере к Жигулёвским горам, пляжные игры от спортклубов города, конкурсы от производителя баланс-бордов, а еще ярмарка и мастер-классы от лучших мастеров хенд –мея Самарской области и показательные выступления спортсменов на вейкбордах и водных лыжах.

Генеральным партнёром фестиваля GlobalSupMania “Большая Вода” стала федеральная компания Globaldrive. Более 13 лет компания Globaldrive предоставляет широчайший ассортимент техники для активного отдыха - сапы, квадроциклы, электросамокаты, лодки, лодочные моторы, снегоходы, сноуборды, аксессуары и многое другое. Компания Globaldrive является эксклюзивным дистрибьютором брендов Stormline, Shorner, Sharmax, Mikatsu.

Слоган “Природа ближе, чем кажется” отражает миссию компании - сближать человека с природой, помогая открывать новые уголки нашей необъятной страны.

Адрес: Тольятти, Комсомольское шоссе, 34А

Вход свободный, 0+

Участие в фан-мероприятиях со своим SUP-бордом бесплатное, с арендованным – по цене проката. Условия участия в соревнованиях указаны в Положениях о соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.