Ведется набор в творческие коллективы КЦ «Автоград»

Культурный центр «Автоград» ведёт набор детей и взрослых в творческие коллективы. Станьте частью большой творческой команды!
Творческие коллективы для детей
- Образцовая театральная студия «Триумф» | 5-14 лет
- Народная цирковая студия | 4-16 лет
- Образцовый ансамбль танца «Арабеск» | 3-17 лет
- Детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп» | 6-14 лет
- Народный ансамбль танца «Ритм Планеты» | 3-7 лет
- Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив» | 7-15 лет
- Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» | 4-14 лет
- Народный коллектив спортивного танца «Танцевальное измерение «Династия» | 3-18 лет
- Народная студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» | 4-13 лет
- Образцовая вокальная студия «Феерия» | 5-20 лет
- Музыкальная студия «Маленький Моцарт» | 6-14 лет
- Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 9-13 лет | бесплатно
- Студия брейк данс «Gaws Breakers» | 4-18 лет
Творческие коллективы для взрослых
- Народный хор русской песни | 18-45 лет | бесплатно
- Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 18-35 лет | бесплатно
- Народный академический хор «Виват»| 45-70 лет | бесплатно
- Коллектив татарской песни «Идель»| 20-60 лет | бесплатно
- Народная вокальная студия «Овация» | 18-45 лет
- Народный чувашский ансамбль «Шанчак» | 18-60 лет | бесплатно
- Народный чувашский фольклорный ансамбль «Телей» | 18-60 лет | бесплатно
- Народный ансамбль русской песни «Родники» | 18-60 лет | бесплатно
- Народный ансамбль немецкой песни «Эрика»| 18-50 лет | бесплатно
- Народный литературный театр им. А.С. Пушкина | от 18 лет | бесплатно
- Народный хор юношей «Ладья» | 17- 25 лет | бесплатно
Регистрация на кастинг:
https://forms.yandex.ru/u/60b76331c38f37092084efcf/
Подробнее о коллективах: http://avtogradcc.ru/studios/
Заявки принимаются до 25 августа.
Концерт-презентация ведущих творческих коллективов КЦ «Автоград» пройдет 29 августа в 10.00 в Большом зале.
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Вход — по пригласительным!
Бесплатные электронные пригласительные на концерт:
https://avtogradcc.timepad.ru/event/1633273/
Вход в КЦ «Автоград» и в концертный зал — только в масках! Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Заполняемость зрительного зала — не более 50 %, сообщает Сектор информации и коммуникации МАУ «КЦ «Автоград»