Ведется набор в творческие коллективы КЦ «Автоград»

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Культурный центр «Автоград» ведёт набор детей и взрослых в творческие коллективы. Станьте частью большой творческой команды!

Творческие коллективы для детей

Образцовая театральная студия «Триумф» | 5-14 лет

Народная цирковая студия | 4-16 лет

Образцовый ансамбль танца «Арабеск» | 3-17 лет

Детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп» | 6-14 лет

Народный ансамбль танца «Ритм Планеты» | 3-7 лет

Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив» | 7-15 лет

Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» | 4-14 лет

Народный коллектив спортивного танца «Танцевальное измерение «Династия» | 3-18 лет

Народная студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» | 4-13 лет

Образцовая вокальная студия «Феерия» | 5-20 лет

Музыкальная студия «Маленький Моцарт» | 6-14 лет

Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 9-13 лет | бесплатно

Студия брейк данс «Gaws Breakers» | 4-18 лет

Творческие коллективы для взрослых

Народный хор русской песни | 18-45 лет | бесплатно

Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 18-35 лет | бесплатно

Народный академический хор «Виват»| 45-70 лет | бесплатно

Коллектив татарской песни «Идель»| 20-60 лет | бесплатно

Народная вокальная студия «Овация» | 18-45 лет

Народный чувашский ансамбль «Шанчак» | 18-60 лет | бесплатно

Народный чувашский фольклорный ансамбль «Телей» | 18-60 лет | бесплатно

Народный ансамбль русской песни «Родники» | 18-60 лет | бесплатно

Народный ансамбль немецкой песни «Эрика»| 18-50 лет | бесплатно

Народный литературный театр им. А.С. Пушкина | от 18 лет | бесплатно

Народный хор юношей «Ладья» | 17- 25 лет | бесплатно

Регистрация на кастинг:

https://forms.yandex.ru/u/60b76331c38f37092084efcf/

Подробнее о коллективах: http://avtogradcc.ru/studios/

Заявки принимаются до 25 августа.

Концерт-презентация ведущих творческих коллективов КЦ «Автоград» пройдет 29 августа в 10.00 в Большом зале.

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Вход — по пригласительным!

Бесплатные электронные пригласительные на концерт:

https://avtogradcc.timepad.ru/event/1633273/

Вход в КЦ «Автоград» и в концертный зал — только в масках! Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Заполняемость зрительного зала — не более 50 %, сообщает Сектор информации и коммуникации МАУ «КЦ «Автоград»