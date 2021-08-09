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Ведется набор в творческие коллективы КЦ «Автоград»

9 августа 2021 09:18
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Ведется набор в творческие коллективы КЦ «Автоград»

Культурный центр «Автоград» ведёт набор детей и взрослых в творческие коллективы. Станьте частью большой творческой команды!

Творческие коллективы для детей

  • Образцовая театральная студия «Триумф» | 5-14 лет 
  • Народная цирковая студия | 4-16 лет 
  • Образцовый ансамбль танца «Арабеск» | 3-17 лет 
  • Детский вокальный ансамбль «Калейдоскоп» | 6-14 лет 
  • Народный ансамбль танца «Ритм Планеты» | 3-7 лет 
  • Народный коллектив балет-эстрадного современного танца «Креатив» | 7-15 лет 
  • Народный ансамбль эстрадного танца «Кредо» | 4-14 лет 
  • Народный коллектив спортивного танца «Танцевальное измерение «Династия» | 3-18 лет 
  • Народная студия архитектуры и дизайна «АрхиМодус» | 4-13 лет 
  • Образцовая вокальная студия «Феерия» | 5-20 лет 
  • Музыкальная студия «Маленький Моцарт» | 6-14 лет 
  • Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 9-13 лет | бесплатно
  • Студия брейк данс «Gaws Breakers» | 4-18 лет

Творческие коллективы для взрослых

  • Народный хор русской песни | 18-45 лет | бесплатно
  • Народный ансамбль белорусской песни «Купалiнка» | 18-35 лет | бесплатно
  • Народный академический хор «Виват»| 45-70 лет | бесплатно
  • Коллектив татарской песни «Идель»| 20-60 лет | бесплатно
  • Народная вокальная студия «Овация» | 18-45 лет 
  • Народный чувашский ансамбль «Шанчак» | 18-60 лет | бесплатно
  • Народный чувашский фольклорный ансамбль «Телей» | 18-60 лет | бесплатно
  • Народный ансамбль русской песни «Родники» | 18-60 лет | бесплатно
  • Народный ансамбль немецкой песни «Эрика»| 18-50 лет | бесплатно
  • Народный литературный театр им. А.С. Пушкина | от 18 лет | бесплатно
  • Народный хор юношей «Ладья» | 17- 25 лет | бесплатно

Регистрация на кастинг:

https://forms.yandex.ru/u/60b76331c38f37092084efcf/ 

Подробнее о коллективах:  http://avtogradcc.ru/studios/ 

Заявки принимаются до 25 августа. 

Концерт-презентация ведущих творческих коллективов КЦ «Автоград» пройдет 29 августа в 10.00 в Большом зале.

Категория: 0+

Вход — по пригласительным! 

Бесплатные электронные пригласительные на концерт: 

https://avtogradcc.timepad.ru/event/1633273/ 

Вход в КЦ «Автоград» и в концертный зал — только в масках! Мероприятие пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Заполняемость зрительного зала — не более 50 %, сообщает Сектор информации и коммуникации МАУ «КЦ «Автоград»

Теги: КЦ «Автоград» творческие коллективы

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