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2 июня сотни тольяттинцев и жителей пригорода с удовольствием провели воскресный день в «Жигулёвской долине».
В «Жигулёвской долине» состоялся Экопикник, приуроченном к празднованию Дня города Тольятти
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В «Жигулёвской долине» состоялся Экопикник, приуроченном к празднованию Дня города Тольятти

3 июня 2024 14:26
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2 июня сотни тольяттинцев и жителей пригорода с удовольствием провели воскресный день в «Жигулёвской долине».

2 июня сотни тольяттинцев и жителей пригорода с удовольствием провели воскресный день в «Жигулёвской долине» на Экопикнике, приуроченном к празднованию Дня города Тольятти.

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко поздравил гостей и участников мероприятия с 287-й годовщиной со дня основания Ставрополя – Тольятти, и отметил: «Вся инфраструктура нашего технопарка – не только для инноваций, но и для жизни. Жизнь в формате инноваций!»

Экопикник был организован АНО «Деловая Волга» совместно с технопарком «Жигулёвская долина» при поддержке регионального министерства экономического развития и инвестиций в рамках реализации программы «Территория здоровья. Развитие».

По сложившейся традиции территория Экопикника состояла из нескольких тематических пространств. Пространство активного отдыха было представлено игрой в лазертаг и шахматы, верховой ездой и турниром по армрестлингу, мастер-классами по фехтованию и диск-гольфу. Здесь можно было сфотографироваться в фотозоне, посидеть за рулём ретроавтомобиля или современного авто. Работала ярмарочная зона, где гости могли приобрести товары хенд-мейд, фермерские продукты питания, чаи и травяные сборы, игрушки, натуральную косметику, предметы интерьера и многое другое. Сразу несколько зон было рассчитано на техническое и художественное творчество: здесь собирали пазлы, рисовали, раскрашивали, делали витражи из стекла.

На сцене Экопикника юные модницы представили импровизированные наряды из подручных материалов. Пространство ЗОЖ и экологии было посвящено самопознанию, буккроссингу, здоровому питанию, грамотной сортировке и вторичной переработке отходов, уходом за растениями.

За три часа на открытой сцене Экопикника со своими концертными номерами выступило более 15 творческих коллективов города. Программа охватывала разные жанры: современные танцы сменялись выступлениями вокалистов, детских и народных коллективов.

Каждый час на сцене проходил розыгрыш призов. Кульминацией праздника стал розыгрыш трёх электросамокатов, представленных генеральными партнёрами праздника. 

Одновременно с проведением Экопикника на универсальной спортивной площадке технопарка прошёл Городской турнир по диск-гольфу и «Весёлые старты». В нём приняли участие команды, представляющие компании и предприятия города.

Титул чемпионов по диск-гольфу в упорной борьбе завоевала команда технопарка «Жигулёвская долина», серебро у команды «ЗЕРНО» (резидент технопарка «Жигулёвская долина»), бронза досталась команде «ПРОФСОЮЗ» (Центральная районная организация профсоюза работников народного образования г. Тольятти).

Лидерами «Веселых стартов» стала команда «ЗЕРНО», второе место у команды «ПРОФСОЮЗ», команда «ПРО АЛТИМАТ» заняла третье место.

Территория «Жигулёвской долины» вновь продемонстрировала себя отличной площадкой не только для деловых мероприятий, но и для событий общегородского масштаба.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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