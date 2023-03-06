92

В «Жигулевской долине» стартовал демо-трек «Технотур – детям», объединивший резидентов технопарка и подрастающее поколение инноваторов, учеников детского технопарка «Кванториум-63».

Основная идея образовательного трека – развитие технологического предпринимательства со школьной скамьи, вовлечение детей в исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, использование креативных возможностей школьников в рамках реальных производственных проектов, над которыми работают резиденты тольяттинского технопарка.

Первый Технотур состоялся 4 марта. Учащиеся автомобильного квантума тольяттинского «Кванториума» побывали в «Автоцентре» на Борковской, 55, и ознакомились с продукцией компаний ООО «П-В-РУС» и ООО «АВТ», которые реализуют проекты, связанные с улучшением потребительских свойств отечественных коммерческих и специализированных автомобилей.

–Инноваторами не рождаются, их нужно воспитывать, знакомить детей с раннего возраста с высокотехнологичными практиками, им необходимо давать возможность тактильного восприятия инноваций, живого разговора с теми, кто их создает. Новый трек «Технотур» объединяет функции двух технопарков – детского и взрослого и позволяет обмениваться опытом и делиться лучшими практиками. Это очередная ступень развития, повышения эффективности экосистемы инноваций. Кванторианцы уже активно участвуют в совместных проектах резидентов «взрослого» технопарка, но этот трек отличается практичностью, так как здесь представлены уже рабочие промышленные образцы и технологии, которые ребята впоследствии могут доработать своими идеями, – отметил директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко.

В торговом зале для детей была организована насыщенная программа – обзорная экскурсия по трем экспозициям, в ходе которой технические специалисты компаний продемонстрировали ребятам серийные и перспективные образцы своей продукции и рассказали о планируемых разработках.

–Сегодня мы показали кванторианцам серийную модель универсального моноприводного шасси с расширенным функционалом и вспомогательными устройствами, а также представили особенности конструкции полноприводного автодома «Карелия» и его специализированных опций: продемонстрировали компоненты трансмиссии «АВТ», разъяснили суть их применения в целях улучшения потребительских свойств серийных автомобилей. Нам очень интересен не обремененный взрослыми догмами детский творческий взгляд на некоторые технические решения, и мы надеемся, что с помощью таких экскурсий мы привлечем детское внимание и создадим преемственность поколений высококлассных специалистов в области автопрома, – рассказал директор по развитию компании «П-В-РУС» Петр Груздев.

Также на Технотуре для ребят прошел мастер-класс, в ходе которого они освоили сборку-разборку дифференциала повышенного трения. По завершении программы детям дали технические домашние задания, которое они будут выполнять в Кванториуме в течение 3 месяцев. После его выполнения состоится презентация решений, лучшие из которых найдут реальное применение в производстве резидентов.

– На территории «Жигулевской долины» работает уникальный детский технопарк «Кванториум-63 регион». Каждый год более 1000 тольяттинских школьников знакомятся здесь с инновационными профессиями совершенно бесплатно, – рассказал руководитель тольяттинского детского технопарка «Кванториум-63 регион» Багдат Тукабайов. – Для кванторианцев Технотур – уникальная возможность найти тему для своих будущих инновационных проектов и применить их в дальнейшем на реально действующих производствах.

Матвей Первов, обучающийся Автоквантума «Кванториума 63»

–Для меня автомобили – это будущее, которое я хочу изменить в лучшую сторону, поэтому я занимаюсь в Кванториуме. Сегодня была очень интересная экскурсия. У меня уже есть несколько проектов, над которыми я работаю, и возможно, они найдут применение именно на этом производстве.

Сегодня в экосистеме «Жигулевской долины» развивается более 290 инновационных проектов и их число постоянно растёт. Для более активного взаимодействия между «жителями» «Жигулевской долины» здесь аккумулируется множествокомьюнити-треков, в том числе и для подрастающего поколения инноваторов, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарк