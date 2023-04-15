В тольяттинском лесу высадили 18 тысяч саженцев

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Сегодня в Тольятти прошла масштабная общегородская акция по посадке леса "Восстановим лес вместе". Главным организатором мероприятия выступила Группа компаний "ЭкоВоз" при поддержке администрации Тольятти, сообщает Город Тольятти.



В общей сложности в посадке леса за детской многопрофильной больницей приняли участие около 1000 человек. В том числе сотрудники городской администрации, депутаты, общественники, представители ветеранских, патриотических, молодежных организаций и трудовых коллективов, а также целые семьи неравнодушных тольяттинцев. Присоединились даже представители космической отрасли - самарского предприятия ПАО "Кузнецов", которое изготавливает двигатели для наших космических кораблей.

Как отметил координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области, генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков , желающих принять участие в посадке горожан было так много, что их количество даже пришлось ограничить.



Участников акции поприветствовал глава Тольятти Николай Ренц :



"За все время, на протяжении которого мы восстанавливаем лес, в общей сложности засажено более 1200 гектар. И мы с вами - теми, кто приходит сюда добровольно, за эти годы своими руками высадили 500 тысяч саженцев! Можете себе представить?!

Мы с вами находимся на особо охраняемой природной территории. Когда-то здесь росли сосны, которым было 120 лет. К большому сожалению, пожар их не пощадил. Но то, что мы с вами сегодня сделаем, оставит след более чем 100 лет вперёд. Один замечательный человек сказал: огромного уважения заслуживает тот, кто сажает дерево, в тени которого ему не придётся отдыхать. Да, когда эти сосны будут столетними, мы с вами не сможем отдохнуть в их тени. Но мы делаем это для наших внуков, правнуков, для нашей замечательной природы, для нашей страны."



За несколько часов дружной работы участники акции высадили 18 тыс. саженцев сосны на площади 5 га. И эта добрая традиция обязательно будет иметь продолжение.





Фото: Город Тольятти