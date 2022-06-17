В Тольятти запретили продажу алкогольных напитков на один день

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Соответствующий документ уже появился на сайте областного правительства.

Так, 24 июня с 8:00 до 23:00, в Тольятти не будет осуществляться розничная продажа алкоголя. При этом, в заведениях общепита можно будет купить алкогольные напитки.

Ограничение связано с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях.

К слову, для любителей пива есть не самые хорошие новости. В последние несколько месяцев участились случаи, когда продавцы заказывали ПЭТ-тары с уменьшенным объемом. Об этом рассказал информированный источник, связанный с производством пластиковых бутылок. То есть, вполне вероятно, что покупателям достаются бутылки с меньшим количеством напитка, пишет ГТРК Самара.

«Например, вместо классической бутылки объёмом два литра точки реализации пенной продукции из Самары заказывают тару объемом 1 литр 950 мл, 1 литр 900 мл и даже в редких, но явно отчаянных случаях, 1 литр 850 мл», - сообщил собеседник.