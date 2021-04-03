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В Тольятти закрываются две самые популярные в городе ярмарки выходного дня: на площадке Центральной площади недалеко от ДК «Тольятти» в старом городе и у торгового центра «Океан» на улице Свердлова в Автозаводском районе.

Каждые субботу и воскресенье ярмарки собирали толпы торговцев и покупателей. Торговля шла очень бойко, продавцы радовались наплыву покупателей, те были довольны ценами и ассортиментом товара. И вот все это с 3 апреля закрывается.



Официальная причина следующая – оператор, который арендовал эти площади, не обеспечивал надлежащий порядок на торговых площадках. Как комментировали в администрации: «...в мясных палатках рубку мяса часто устраивали тут же, на пеньке. Ни крыши над головой, ни нормального прилавка практически ни у одного торговца не было, в непогоду товар заливало дождем и засыпало снегом, а уж о достойных удобствах (туалет, рукомойник, место для принятия пищи) для самих продавцов или покупателей на ярмарке и говорить не приходилось». Большие претензии были к тому, что после ярмарки мусор убирали не сразу и он успевал разлетаться по окрестностям.

Что же будет дальше? Городские власти обещают, что примерно через два месяца ярмарки откроют вновь. Уже готовится проект организации ярмарок нового формата по всей области. Это будут цивилизованные торговые ряды со всей нужной инфраструктурой, чистые и удобные. И Тольятти станет для таких рядов тестовой площадкой, сообщает телеграм-канал "Злой самаритянин".