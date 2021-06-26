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В Тольятти задержали "закладчика" синтетического наркотика

26 июня 2021 10:47
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В Тольятти задержали "закладчика" синтетического наркотика

В мае текущего года к полицейским поступила оперативная информация о том, что 27-летний житель Тольятти причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.

Полицейские Тольятти задержали подозреваемого, когда он, по версии оперативников,  намеревался сбыть «закладку» возле подъезда одного из жилых домов, расположенных в Центральном районе Тольятти. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, полицейские изъяли из рюкзака тольяттинца три свертка, перемотанных изолентой с порошкообразным веществом внутри. 

В ходе осмотра сотового телефона, изъятого у подозреваемого, полицейские нашли информацию с описанием участка местности и географическими координатами, где должны находится наркотики. Прибыв к указанному в описании месту, стражи правопорядка обнаружили у подъезда дома, расположенного по улице Мира металлическую трубу, внутри которой находилась «закладка» в виде свертка.

Все изъятое, в присутствии понятых, направлено в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Тольятти. По результатам проведенных исследований установлено, что во всех свертках находился  – N-метилэфедрон общей массой более 13 грамм, что является крупным размером.

Подозреваемый  - безработный местный житель, ранее не судимый, в ходе опроса сообщил, что распространял наркотические средства при помощи сети Интернет.  

Следственным Управлением УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркотик наркоторговля Стоп Наркотик

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