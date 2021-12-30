В Тольятти восстановлены права 50 обманутых дольщиков   

79

В Тольятти завершено строительство двух проблемных домов – вставки по Южному шоссе и дома по ул. Баныкина.

Дом в Автозаводском районе в 2020 году через 10 лет после начала строительства передан от застройщика – банкрота ООО «ХимТехТранс» к ООО «РосПромСтрой».

В Центральном районе дом достраивался ЖСК «Прилесье», созданным в 2017 году из числа дольщиков, и привлеченным к строительству ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик».

Прокуратурой города с целью оперативного завершения строительства домов обеспечено эффективное взаимодействие застройщиков, администрации города и регионального министерства строительства.

Дома введены в эксплуатацию 28 и 29 декабря 2021 года.

В настоящее квартиры подготовлены к передаче 50 пострадавшим гражданам, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: pixabay