В Тольятти стартует опрос по благоустройству Центральной площади

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Об этом сообщил в ходе еженедельного аппаратного совещания в городской администрации глава Тольятти Николай Ренц. Опрос начнётся сегодня, 22 июля, в полдень и продлится до 31 июля включительно. Проходить он будет на официальном сайте администрации г.о.Тольятти через платформу обратной связи. Для того чтобы исключить накрутку голосов либо привлечение ботов, участникам опроса необходимо будет пройти авторизацию через Госуслуги. С завтрашнего дня, 23 июля, пройти опрос можно будет также во всех отделениях МФЦ Тольятти.

Напомним, в настоящее время администрация г.о.Тольятти ведёт работу над концепций благоустройства Центральной площади. К сожалению, сегодня эта территория, которая задумывалась отцами-основателями как место для народных гуляний, не вызывает у жителей и гостей нашего города тех эмоций, что были раньше, ещё несколько десятилетий назад. Для того чтобы Центральная площадь вновь заиграла яркими красками, преобразилась, стала радовать отдыхающих своим обликом и инфраструктурой, необходимо провести её масштабное обновление. Хотя надо признать и то, что споров и суждений вокруг этого пространства много. Кто-то говорит о том, что хочет видеть Центральную площадь, как в былые времена, пространством для культурно-массовых мероприятий, концертных программ, фестивалей, общегородских праздников. Другие высказываются за то, чтобы на площади продолжила работать ярмарка, которая особенно полюбилась людям старшего возраста. В виду того, что мнения звучат разные, решено провести опрос, чтобы жители города сами высказались о будущем Центральной площади.