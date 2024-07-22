Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Харымова провела профилактическое мероприятие с подростками «Безопасное лето».
В Самарском регионе общественники проводят профилактические мероприятия с подростками 
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти стартует опрос по благоустройству Центральной площади

22 июля 2024 11:35
123
В Тольятти стартует опрос по благоустройству Центральной площади

Об этом сообщил в ходе еженедельного аппаратного совещания в городской администрации глава Тольятти Николай Ренц. Опрос начнётся сегодня, 22 июля, в полдень и продлится до 31 июля включительно. Проходить он будет на официальном сайте администрации г.о.Тольятти через платформу обратной связи. Для того чтобы исключить накрутку голосов либо привлечение ботов, участникам опроса необходимо будет пройти авторизацию через Госуслуги. С завтрашнего дня, 23 июля, пройти опрос можно будет также во всех отделениях МФЦ Тольятти.

Напомним, в настоящее время администрация г.о.Тольятти ведёт работу над концепций благоустройства Центральной площади. К сожалению, сегодня эта территория, которая задумывалась отцами-основателями как место для народных гуляний, не вызывает у жителей и гостей нашего города тех эмоций, что были раньше, ещё несколько десятилетий назад. Для того чтобы Центральная площадь вновь заиграла яркими красками, преобразилась, стала радовать отдыхающих своим обликом и инфраструктурой, необходимо провести её масштабное обновление. Хотя надо признать и то, что споров и суждений вокруг этого пространства много. Кто-то говорит о том, что хочет видеть Центральную площадь, как в былые времена, пространством для культурно-массовых мероприятий, концертных программ, фестивалей, общегородских праздников. Другие высказываются за то, чтобы на площади продолжила работать ярмарка, которая особенно полюбилась людям старшего возраста. В виду того, что мнения звучат разные, решено провести опрос, чтобы жители города сами высказались о будущем Центральной площади.

  

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
153
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
173
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
552
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
742
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1795
Весь список